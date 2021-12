Australia ghi nhận ca mắc biến thể Omicron trong cộng đồng đầu tiên

Ngày 3/12, giới chức Australia đã báo cáo ca mắc biến thể Omicron trong cộng đồng đầu tiên ở nước này.

Ca mắc biến thể Omicron trong cộng đồng đầu tiên ở Australia đến từ thành phố Sydney.

Trường hợp nhiễm nói trên là một học sinh đến từ thành phố Sydney. Học sinh này không đi du lịch nước ngoài, một dấu hiệu cho thấy biến thể Omicron đã có trong cộng đồng, nhà chức trách bang New South Wales cho biết.

Tuy nhiên, các nhà chức trách địa phương vẫn kiên định với kế hoạch mở cửa lại nền kinh tế và hy vọng, điều này sẽ được chứng minh biến thể Omicron nhẹ hơn so với các chủng virus SARS-CoV-2 trước đó.

Bộ trưởng Bộ Y tế bang New South Wales, ông Brad Hazzard nói với các phóng viên, giải thích lý do tại sao bang đông dân nhất của Australia không lùi thời gian mở cửa trở lại sau các đợt đóng cửa nghiêm ngặt được áp dụng từ tháng 7 do biến thể Delta: “Trên toàn thế giới, không có gì rõ ràng về việc liệu biến thể này có thể gây ra thiệt hại cho chúng tôi tương tự các biến thể trước đó hay không“.

Australia hiện có 9 trường hợp được xác nhận mắc biến thể Omicron, trong đó có 8 ca ở bang New South Wales, nơi 1/3 trong tổng số 25 triệu dân của đất nước này sinh sống. Mặc dù một số bang đã thắt chặt kiểm soát biên giới trong nước nhưng Chính phủ liên bang hy vọng sẽ tránh được việc tái áp đặt lệnh đóng cửa toàn quốc.

Mặc dù vậy, kế hoạch cho phép sinh viên nước ngoài và người di cư có tay nghề cao nhập cảnh vào nước này đã bị hoãn lại hai tuần. Và những công dân Australia trở về nước từ miền Nam châu Phi phải hoàn thành hai tuần cách ly kiểm dịch tại khách sạn.

Khi được hỏi liệu Chính phủ liên bang Australia có ngừng nhắm mục tiêu đến những người đến từ miền Nam châu Phi hay không, vì hiện biến thể mới không còn giới hạn đối với những người đã từng ở khu vực này nữa, Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Greg Hunt cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét các khuyến cáo y tế, nhưng chúng tôi sẽ tuân theo vì các khuyến nghị này đã giữ cho Australia được an toàn“.

Theo Giám đốc Y tế Paul Kelly, cố vấn sức khỏe hàng đầu của Chính phủ Australia, nước này sẽ không khuyến nghị tiêm mũi vaccine tăng cường như các nước khác đã làm, vì “không có bằng chứng” rằng điều này sẽ cải thiện khả năng bảo vệ chống lại Omicron.

Phản ứng tích cực và kịp thời của Australia đã giúp nước này tránh được số ca tử vong cao do COVID-19 như ở nhiều quốc gia khác. Australia hiện có khoảng 212.000 trường hợp mắc COVID-19 và 2.000 người thiệt mạng vì đại dịch.

Theo VTV

