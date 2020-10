Anh ngưng đàm phán với EU, kêu gọi chuẩn bị kịch bản không thỏa thuận

Nước Anh không chấp nhận việc EU tiếp tục muốn can thiệp vào quyền tự do lập pháp cũng như sự độc lập về nghề cá của Anh.

Ngày 16/10, Thủ tướng Anh Boris Johnson ra tuyên bố kêu gọi các doanh nghiệp và người dân Anh chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản Brexit không thỏa thuận vào cuối năm nay, đồng thời tạm ngưng các đàm phán đang tiến hành với Liên minh châu Âu.

Trong bài phát biểu trên truyền hình gửi đến người dân Anh chiều 16/10, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết, Liên minh châu Âu không chịu đàm phán nghiêm túc trong vài tháng qua, đồng thời Hội nghị Thượng đỉnh EU vừa kết thúc ở Brussels đã loại bỏ phương án ký kết với Anh một hiệp định thương mại tự do giống như hiệp định mà EU đã ký với Canada.

Do đó, ông Boris Johnson cho rằng, trừ khi có những thay đổi lớn trong quan điểm của EU, nếu không nước Anh cần phải chuẩn bị cho kịch bản “không thỏa thuận” trong quan hệ với EU kể từ ngày 1/1/2021, khi thời kỳ quá độ Brexit chính thức chấm dứt.

“Như những gì tôi thấy cho đến nay, phía Liên minh châu Âu đã từ bỏ ý định về một hiệp định thương mại tự do. Không có bất cứ tiến triển nào đến từ phía Brussels, do đó tôi nói với họ rằng, hãy đến nói chuyện với chúng tôi chừng nào có những thay đổi căn bản về quan điểm. Bằng không, chúng tôi sẽ chỉ bàn về một số vấn đề như an sinh xã hội hay vận tải đường bộ”, Thủ tướng Anh nói.

Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Boris Johnson cũng tái khẳng định, nước Anh không chấp nhận việc EU tiếp tục muốn can thiệp vào quyền tự do lập pháp cũng như sự độc lập về nghề cá của Anh. Ông Johnson cũng chỉ trích việc EU không chấp nhận trao cho Anh một hiệp định thương mại như đã ký với Canada, bất chấp việc nước Anh đã có hơn 4 thập kỷ là thành viên của khối.

Đối với việc ứng phó với kịch bản không thỏa thuận, ông Boris Johnson cho biết nước Anh có thể tiếp tục duy trì các trao đổi thương mại với EU theo hình thức giống như đang làm với Australia, tức dựa trên các quy tắc căn bản của Tổ chức thương mại thế giới.

Cùng lúc với các tuyên bố cứng rắn của Thủ tướng Anh Boris Johnson, cũng trong ngày 16/10, Trưởng đoàn đàm phán phía Anh là David Frost cũng thông báo cho Trưởng đoàn đàm phán của EU là Michel Barnier về việc tạm ngưng các đàm phán và hủy vòng đàm phán tiếp theo dự định tổ chức vào tuần tới tại London. Tuy nhiên, hai bên thống nhất tiếp tục trao đổi qua điện thoại.

Trong khi đó, phản ứng với các phát biểu mới nhất của Thủ tướng Anh Boris Johnson, phía EU vẫn giữ nguyên quan điểm như trong tuyên bố chung tại Hội nghị thượng đỉnh vừa kết thúc ngày 16/10 rằng Anh cần phải chấp nhận nhượng bộ trong 3 chủ đề quan trọng là sân chơi thương mại công bằng, nghề cá và cơ chế giải quyết tranh chấp./.

