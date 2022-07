Ấn Độ ngày thứ 3 liên tiếp vượt mốc 21.000 ca/ngày, Nga có số ca mắc mới COVID-19 cao nhất từ cuối tháng 4

Đến sáng 25/7, thế giới có trên 574,97 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 6,4 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.

Hơn 574,97 triệu người trên thế giới đã mắc virus SARS-CoV-2.

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 vẫn là Mỹ với trên 92,17 triệu ca mắc và hơn 1,051 triệu trường hợp tử vong. nhiễm virus SARS-CoV-2.

Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới Ấn Độ, giới chức y tế cho biết, ngày 23/7 là ngày thứ 3 liên tiếp quốc gia Nam Á này ghi nhận hơn 21.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới trong ngày. Hiện tổng số ca mắc COVID-19 từ đầu dịch ở nước này là trên 43,88 triệu trường hợp, bao gồm hơn 526.000 người thiệt mạng.

Ấn Độ đã thực hiện được hơn 2 tỷ mũi tiêm vaccine ngừa COVID-19, trong khi số xét nghiệm tính từ đầu dịch là hơn 872 triệu xét nghiệm. Ở thời điểm hiện tại, Chính phủ Ấn Độ đang tập trung vào các mũi tiêm vaccine tăng cường khi mà số người tiêm mũi thứ 3 còn tương đối thấp. Chương trình triển khai tiêm mũi tăng cường hoàn toàn miễn phí cho mọi người trưởng thành đã bắt đầu từ tuần trước.



Theo giới chức Ấn Độ, động thái trên nhằm cải thiện tỷ lệ tiêm mũi tăng cường trong bối cảnh các biến thể phụ dễ lây nhiễm của biến thể Omicron đang làm gia tăng số ca mới ở nước này cũng như nhiều quốc gia khác. Giới chức địa phương ở nhiều bang đã đưa ra khuyến nghị mọi người đeo khẩu trang cũng như tuân thủ các biện pháp phòng ngừa COVID-19 ở nơi tập trung đông người.



Brazil hiện là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ 3 thế giới với hơn 676.900 bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi trong tổng số trên 33,58 triệu người nhiễm bệnh ở quốc gia này.

Ngày 24/7, Cơ quan điều phối Liên bang về ngăn ngừa lây nhiễm mới của Nga cho biết, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nước này trong 24 giờ qua đã tăng thêm 7.523 người so với 6.953 trường hợp trước đó một ngày. Như vậy, số ca mắc mới theo ngày đã tăng ở mức cao nhất kể từ ngày 29/4, thời điểm ghi nhận 7.710 trường hợp. Số ca tử vong do COVID-19 tại Nga trong 24 giờ qua là 37 , nâng tổng số người không qua khỏi lên hơn 382.000 ca, trong tổng số trên 18,53 triệu trường hợp mắc kể từ khi đại dịch bùng phát.

Đợt bùng phát dịch COVID-19 mới đang diễn ra tại Australia không chỉ chứng kiến số ca bệnh gia tăng nhanh chóng mà còn có số lượng kỷ lục người chưa tiêm vaccine tử vong vì COVID-19. Chỉ tính riêng 21 ngày trong tháng 7, Australia đã có thêm khoảng 2.100 người phải nhập viện điều trị vì COVID-19.

Còn từ đầu tháng 7 đến nay, đã có thêm hơn 1.000 người tử vong vì căn bệnh này. Đặc biệt, trong 2 tuần trở lại đây, số lượng người tử vong tăng đáng báo động, đa phần là ở những người chưa tiêm vaccine phòng COVID-19.

Chính quyền Australia kêu gọi người dân nhanh chóng tiêm mũi vaccine tăng cường COVID-19. (Ảnh: AP)

Trước tình hình này, chính quyền Australia kêu gọi người dân nhanh chóng tiêm mũi vaccine tăng cường để giảm những biến chứng nặng, giảm khả năng tử vong và mắc các hội chứng hậu COVID-19.

Tại New Zealand, Bộ Y tế nước này thông báo, trong 24 giờ qua đã xác định 5.849 ca mắc mới COVID-19. Thông báo cho biết, hiện tại nước này có 720 trường hợp mắc COVID-19 phải nhập viện, trong đó có 21 người được chăm sóc đặc biệt hoặc rất đặc biệt và 14 ca tử vong. Ngoài ra, còn có 318 ca mắc mới đã từng đi du lịch nước ngoài trong thời gian gần đây.

Kể từ đại dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát, cho đến nay tại New Zealand đã có trên 1,56 triệu trường hợp được xác nhận mắc bệnh, trong khi tổng số ca tử vong do COVID-19 là 1.925 người.

Số liệu thống kê của Bộ Y tế CH Czech cho thấy, tỷ lệ mắc COVID-19 tại nước này đã tăng mạnh trong tuần qua, từ mức gần 60 ca/100.000 dân hồi đầu tháng lên hơn 140 ca/100.000 dân. Số người mắc gia tăng cũng kéo theo số người phải nhập viện và trong tình trạng nghiêm trọng tăng mạnh.

Thủ đô Praha hiện là khu vực có tỷ lệ nhiễm bệnh cao nhất. Các chuyên gia nhận định, làn sóng COVID-19 trong mùa hè này ở Czech sẽ đạt đỉnh vào cuối tháng 7, sau đó giảm dần. Bộ Y tế CH Czech khuyến cáo người dân nên đeo khẩu trang khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng, tại các bệnh viện và viện dưỡng lão.

Từ ngày 18/7, CH Czech bắt đầu triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi tăng cường thứ hai đối với người trên 18 tuổi. Đến nay, khoảng 6,9 triệu người Czech đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19, trong đó có 4,26 triệu người được tiêm mũi tăng cường. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào tháng 3/2020 đến nay, Czech ghi nhận tổng cộng trên 3,96 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 40.383 người thiệt mạng.

Ngày 24/7, Cuba đã ghi nhận 114 ca mắc mới COVID-19. Đây là đầu tiên số ca được xác nhận nhiễm virus SARS-CoV-2 hàng ngày tại đảo quốc Caribe này vượt mốc 100 người sau hơn 2 tháng. Lần gần đây nhất Bộ Y tế Cuba (Minsap) thông báo ghi nhận hơn 100 ca mắc mới trong một ngày là vào ngày 14/5 (103 trường hợp).

Giới chức y tế Cuba cảnh báo về xu hướng gia tăng nhẹ các ca mắc COVID-19 do sự lây lan của dòng phụ BA.5 của biến thể Omicron và khuyến nghị người dân sử dụng trở lại khẩu trang, biện pháp đã không còn là bắt buộc kể từ cuối tháng 5 vừa qua, trên phương tiện giao thông công cộng và tại các cơ sở mầm non. Tuy nhiên, Cuba vẫn tự tin duy trì khả năng kiểm soát dịch bệnh do tỷ lệ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại nước này đạt mức cao.

Theo thống kê chính thức, kể từ khi phát hiện trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên vào ngày 10/3/2020 tới nay, Cuba đã ghi nhận tổng cộng trên 1,1 triệu ca mắc, trong đó 1.098.299 người đã được chữa khỏi, đạt tỷ lệ 99,1%.

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc vào ngày 24/7 thông báo đã ghi nhận 129 ca COVID-19 mới lây nhiễm trong cộng đồng có triệu chứng. Theo ủy ban trên, có tổng cộng 782 ca mắc COVID-19 không có triệu chứng lây nhiễm trong cộng đồng, được xác định tại 13 khu vực cấp tỉnh trong ngày 24/7, tuy nhiên không có thêm trường hợp nào tử vong và tổng số người thiệt mạng vẫn là 5.226.

Trong khi đó, tổng số bệnh nhân COVID-19 xuất viện sau khi hồi phục tại Trung Quốc đại lục tính đến thời điểm trên là 221.665 người.

Ngày 24/7, Trung Quốc xác nhận 129 ca COVID-19 mới có triệu chứng. (Ảnh: AP)

Chính quyền đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) thông báo sẽ phân phát khoảng 210.000 bộ kit xét nghiệm nhanh kháng nguyên (RAT) sau phát hiện gần đây virus SARS-CoV-2 trong các mẫu nước thải. Những bộ kit xét nghiệm sẽ được phát cho người dân, nhân viên dọn dẹp vệ sinh và nhân viên quản lý các tòa nhà làm việc tại những khu vực có kết quả xét nghiệm mẫu nước tiểu dương tính với virus SARS-CoV-2 có tải lượng khá cao để giúp xác định người mắc bệnh. Chính quyền Hong Kong cũng kêu gọi người sử dụng bộ kit RAT thông báo qua nền tảng trực tuyến của chính quyền nếu có kết quả xét nghiệm dương tính.

Đến nay, hơn 6,76 triệu người (92,9% dân số đủ điều kiện tiêm chủng) ở Hong Kong đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19, trong khi trên 6,5 triệu người (89,3%) đã tiêm 2 mũi vaccine. Theo số liệu chính thức, 66,4% người đủ tiêu chuẩn tiêm chủng ở Hong Kong đã tiêm các mũi vaccine tăng cường, trong đó có 191.554 người đã tiêm mũi thứ tư.

Bộ Y tế Malaysia cho hay đã ghi nhận 2.720 ca mắc mới COVID-19 trong ngày 24/7, nâng tổng số ca mắc trên toàn quốc lên trên 4,65 triệu trường hợp. Trong khi đó, số ca tử vong mới do COVID-19 là 3 người, nâng tổng số người thiệt mạng lên 35.914 người.

Ngày 23/7, số ca mắc mới COVID-19 ở Nhật Bản lần đầu tiên đã vượt 200.000 ca, đánh dấu ngày thứ tư liên tiếp số ca mắc cao kỷ lục trong làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 7 ở nước này chủ yếu do biến thể phụ BA.5 của Omicron. Trong số các ca mắc mới này, Tokyo ghi nhận 32.698 ca, vượt ngưỡng 30.000 ca trong ngày thứ 3 liên tiếp. Các ca mắc chủ yếu được ghi nhận ở các tỉnh: Kanagawa, Aichi, Osaka, Fukuoka và Okinawa.

Trong khi đó, ngày 24/7, Nhật Bản xác nhận 192.109 ca mắc mới.

Việc số ca nhiễm mới tăng cao khiến hệ thống y tế ở nhiều địa phương rơi vào tình trạng căng thẳng, trong đó Okinawa là địa phương có hệ thống y tế căng thẳng nhất khi tỷ lệ sử dụng giường dành riêng cho các bệnh nhân COVID-19 ở đây đã lên tới 77%, cao nhất trong cả nước. Ngày 21/7, chính quyền Okinawa đã phải ban bố “tình trạng khẩn cấp về y tế” và đề nghị người dân không đi ra ngoài hoặc gặp gỡ người khác nếu họ có các triệu chứng mắc COVID-19 như sốt, ho và đau họng.

Theo Viện các bệnh truyền nhiễm quốc gia (NIID) của Nhật Bản, BA.5 có khả năng lây lan nhanh hơn 1,27 lần so với BA.2, một dòng phụ khác của biến thể Omicron đã từng chiếm ưu thế ở Nhật Bản trước đó. BA.5 được phát hiện lần đầu tiên ở Nhật Bản vào cuối tháng 5/2022 trong quá trình kiểm dịch ở sân bay. Hiện nay, biến thể này đang chiếm hơn 90% ca nhiễm mới ở Nhật Bản và có thể sẽ thay thế hoàn toàn các biến thể khác vào đầu tháng tới. Tuy nhiên, cho tới nay, hầu như chưa có bằng chứng nào cho thấy BA.5 và BA.4 sẽ làm tăng số lượng ca bệnh nặng.

