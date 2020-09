Ấn Độ giám sát tàu nghiên cứu biển Trung Quốc tại Ấn Độ Dương

Nhiều tàu Hải quân Ấn Độ đã tham gia vào hoạt động giám sát một tàu nghiên cứu hải dương của Trung Quốc, hoạt động trong vùng biển Ấn Độ Dương hồi tháng trước. Những diễn biến này xảy ra vào thời điểm quan hệ Ấn – Trung đang căng thẳng vì tranh chấp lãnh thổ tại Đông Ladakh.

Theo thông tin của phía Ấn Độ, một tàu nghiên cứu biển lớp Yuan Wang đã tiến vào Ấn Độ Dương qua eo biển Malacca trong tháng 8, và rời khỏi khu vực cách đây ít ngày sau khi bị Hải quân Ấn Độ theo sát. Những năm gần đây, nhiều tàu nghiên cứu hải dương của Trung Quốc thường xuyên đi vào vùng biển của Ấn Độ tại Ấn Độ Dương, và được cho là cố gắng tìm kiếm các thông tin nhạy cảm trong lãnh hải của quốc gia Nam Á.

Tàu nghiên cứu hải dương lớp Yuan Wang của Trung Quốc tại vùng biển Ấn Độ Dương hồi tháng trước (ANI).

Tháng 12 năm ngoái, tàu nghiên cứu biển Shi Yan đã tiến hành các hoạt động nghiên cứu tại vùng biển của Ấn Độ gần cảng Port Blair thuộc quần đảo Andaman và Nicobar và bị máy bay tuần thám Ấn Độ phát hiện. Ấn Độ cho rằng các tàu này là công cụ để Trung Quốc do thám các hoạt động của New Delhi trên các vùng lãnh thổ ngoài khơi, nơi có ý nghĩa quan trọng về an ninh với Ấn Độ.

Luật Quốc tế không cho phép tàu thuyền nước ngoài tiến hành hoạt động nghiên cứu, khảo sát bên trong Vùng Đặc quyền Kinh tế của Ấn Độ. Hải quân Ấn Độ từng nhiều lần yêu cầu Trung Quốc đưa tàu nghiên cứu biển khỏi các vùng nước của nước này./.