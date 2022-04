99% dân số thế giới phải hít thở không khí ô nhiễm

Khoảng 99% dân số toàn cầu phải hít thở không khí ô nhiễm vượt quá giới hạn an toàn của Tổ chức Y tế thế giới.

Ô nhiễm không khí tại London (Anh) vào năm 2015.

Trong đó, người dân ở các nước có thu nhập thấp và trung bình lại bị phơi nhiễm ô nhiễm không khí hơn cả. Đây là công bố được WHO đưa ra ngày hôm qua, 4/4.

Theo WHO, các hạt bụi nhỏ và khí NO2 là hai chất ô nhiễm phát thải từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch và được cho là nguyên nhân gây các bệnh về hô hấp và tim mạch tại hơn 6.000 thành phố ở 117 quốc gia, cướp đi sinh mạng của ít nhất 7 triệu người trong giai đoạn 2010-2019.

Số lượng các hạt nhỏ trong không khí tại các nước châu Phi và khu vực phía Tây Thái Bình Dương cao gần gấp 8 lần so với tiêu chuẩn an toàn của WHO, trong khi đó mức độ tập trung của các hạt này lại thấp nhất tại châu Âu.

Liên hợp quốc đã đưa ra một số khuyến nghị có thể giúp giảm 40-70% lượng phát thải carbon vào năm 2050, như cắt giảm các chuyến bay đường dài, cắt giảm nhu cầu năng lượng, xây dựng các tòa nhà có khả năng chống chịu biến đổi khí hậu, và thúc đẩy chế độ ăn dựa trên khẩu phần thực vật.

Theo VTV

