Ý nghĩa chương trình tuyên truyền pháp luật, tặng quà đồng bào nghèo

Hưởng ứng hoạt động Tháng Thanh niên do Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phát động, Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Phòng Cảnh sát Cơ động, Đoàn khối Xây dựng lực lượng Công an tỉnh vừa phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an huyện Đức Cơ tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật, tặng quà tại xã Ia Dom, huyện Đức Cơ với chủ đề “Tháng 3 biên giới – Biên cương Tổ quốc tôi”.

Buổi tuyên truyền thu hút trên 150 người dân địa phương đến tham dự. Tại đây, đoàn viên Công an tỉnh đã giới thiệu, hướng dẫn một số nội dung cơ bản về lợi ích của dịch vụ công quốc gia, định danh điện tử, 7 phương thức thay thế sổ hộ khẩu; Luật Giao thông đường bộ và các thủ tục hành chính về cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân… Lồng ghép các nội dung tuyên truyền là biểu diễn những tiết mục văn nghệ được đoàn viên chuẩn bị công phu, đặc sắc.

Nhân dịp này, các tổ chức đoàn đã tặng 15 suất quà cho các gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn; trao 7 suất quà cho lực lượng Công an viên và trao 1 bộ lưới bóng chuyền cho Đoàn xã Ia Dom. Tổng trị giá các phần quà trên 10 triệu đồng. Qua đây phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong và ngoài lực lượng Công an cùng đồng hành, giúp đỡ đồng bào nghèo và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho lứa tuổi thanh, thiếu niên, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự tại địa bàn biên giới.

CTV Lê Ánh (Công an tỉnh)

