Xuống cơ sở để làm Chứng minh Nhân dân, hộ khẩu cho người dân

Ngoài việc làm Chứng minh Nhân dân (CMND), hộ khẩu tập trung tại Bộ phận một cửa ở cấp huyện, những năm qua, Công an các địa phương trong tỉnh Gia Lai còn thường xuyên cử cán bộ xuống tận làng, thậm chí là tận nhà để làm các giấy tờ nhân thân cần thiết cho người dân. Không chỉ tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, việc làm này còn được người dân cảm thấy rất hài lòng.

Ngay khi biết được CMND của bà Klat – Một người già neo đơn đã 70 tuổi ở làng Wet, xã Chư Đăng Ya hết thời hạn sử dụng, các cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Chư Pah đã phối hợp cùng Công an xã xuống tận nhà để làm CMND cho bà. Vì sức khỏe yếu, đôi mắt đã mờ từ lâu nên bà chỉ có thể quanh quẩn trong căn nhà nhỏ bé này. Khi được cán bộ Công an huyện đến tận nhà, tận tình giúp bà kê khai thông tin cá nhân và làm các thủ tục, giấy tờ để được cấp lại CMND, bà cảm thấy rất xúc động.

Bà Klat – Làng Wet, xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Pah, Gia Lai nói: “Mình già yếu rồi, con cái đi làm, ở xa hết nên không đi đâu được. CMND của mình hết hạn không biết phải làm lại thế nào đây thì được cán bộ Công an xuống tận nhà nhiệt tình giúp đỡ mình có được CMND. Mình cảm thấy vui lắm, không phải lo nghĩ về giấy tờ tùy thân gì nữa”.

Không riêng gì bà Klat mà thời gian qua, nhiều người dân bị ốm đau, khó khăn trong việc đi lại, sinh hoạt hàng ngày cũng được các cán bộ, Công an huyện Chư Pah xuống tận cơ sở hay tận nhà để làm lại CMND cho người dân, qua đó giúp họ đảm bảo quyền lợi trong khám chữa bệnh và các giao dịch dân sự hàng ngày.

Ông Châu Trí –Thôn Ngô Sơn, xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Pah, Gia Lai bày tỏ: “Tôi bị tai biến 10 năm nay rồi. Hôm nay, Công an đến nhà làm giấy tờ, chứng minh cho tôi, tôi mừng lắm”.

Bên cạnh cấp mới, cấp đổi CMND, hộ khẩu cho người dân tại Bộ phận một cửa của huyện, mỗi năm, Công an huyện Chư Pah còn cử hơn 120 lượt cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp cùng các địa phương xuống tận xã, thôn, làng để làm CMND, hộ khẩu tập trung cho người dân. Để công việc diễn ra nhanh chóng, thuận lợi, đơn vị phát huy vai trò của những người có uy tín tại thôn, làng; thường xuyên thông báo đến các hộ dân và thôn, làng để người dân biết và đồng lòng tham gia tích cực.

Ông Lê Văn Tính – Thôn Ngô Sơn, xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Pah, Gia Lai cũng nói: “Mình thấy cán bộ về tại xã thì mình tiết kiệm thời gian, về còn làm công việc nhà nữa, lên huyện xa xôi, tốn kém hơn nên bà con chúng tôi rất mừng”.

Không chỉ những ngày làm việc trong tuần, vào các ngày nghỉ thứ 7, Chủ nhật, Công an huyện Chư Pah cũng cử cán bộ, chiến sĩ xuống tận cơ sở để làm CMND, hộ khẩu cho những trường hợp bà con đi làm ăn xa cuối tuần mới về và bà con giáo dân. Nhờ vậy không chỉ đảm bảo các giấy tờ nhân thân cho người dân mà còn giúp địa phương quản lý nhân, hộ khẩu được kịp thời và chặt chẽ hơn.

Trung tá Nguyễn Văn Mạnh – Đội CSQLHC về trật tự xã hội, Công an huyện Chư Pah, Gia Lai cho biết: “Thực hiện công tác cải cách hành chính, nhất là tinh thần phục vụ Nhân dân đến tận cơ sở, ngoài phối hợp với chính quyền, Công an các xã, thị trấn và các lực lượng khác, chúng tôi triển khai làm CMND cho người dân tại xã, làng. Đối với những trường hợp neo đơn, bệnh tật, chúng tôi đến tận cơ sở y tế, tận nhà để triển khai làm CMND, cấp đổi sổ hộ khẩu để tạo điều kiện cho bà con trong làm ăn. Qua mặt công tác này chúng tôi cảm thấy gần dân hơn, gắn bó với dân hơn, được sự tin yêu, quý mến của bà con. Đây cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục phấn đấu đưa công tác cải cách hành chính đi vào thực tế, có hiệu quả”.

Việc cử cán bộ, chiến sĩ xuống tận cơ sở để làm CMND, hộ khẩu không chỉ góp phần giúp người dân tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí đi lại mà còn góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân đối với công tác cải cách thủ tục hành chính của ngành Công an. Việc làm ý nghĩa, hiệu quả này còn góp phần tăng cường mối quan hệ gắn kết giữa lực lượng Công an với quần chúng nhân dân, đồng thời giúp bà con yên tâm lao động, làm ăn, qua đó tạo tiền đề thúc đẩy kinh tế-xã hội của địa phương phát triển ổn định./.

Thiên Thanh, Phi Long

