Xứng danh “thương hiệu” Cảnh sát 113

Thời gian qua, nhờ thực hiện tốt phương châm “nhanh, mạnh, kịp thời, hiệu quả” lực lượng Cảnh sát 113, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Gia Lai đã kịp thời có mặt tại những điểm nóng về an ninh, trật tự; chủ động phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương giải quyết nhanh nhiều vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở, góp phần cùng toàn lực lượng nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng-chống tội phạm trên địa bàn. Nhân kỷ niệm 20 ngày thành lập lực lượng cảnh sát 113 (27.9.2001, 27.9.2021), mời quý vị và các bạn nhìn lại một số thành tích nổi bật của Cảnh sát 113 trong đấu tranh, phòng-chống tội phạm trên địa bàn.

Đội Cảnh sát 113 hiện có 21 đồng chí, trong đó đa phần là cán bộ trẻ, được huấn luyện, đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ, ứng trực 24/24 giờ, sẳn sàng nhận nhiệm vụ, tham gia giải quyết vụ việc trong mọi tình huống. Đồng thời, với những phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ được trang bị nên việc tiếp nhận, xử lý tin báo luôn đảm bảo tính hiệu quả cao.

Với sự giúp đỡ của người dân, thông qua số điện thoại 113, nhiều tin báo tố giác tội phạm đã giúp đơn vị phản ứng nhanh, kịp thời bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân và có những đóng góp tích cực trong phòng-chống tội phạm.

Điển hình, khoảng 22 giờ, ngày 12-9-2021, tổ công tác Đội Cảnh sát 113 thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên đường Sư Vạn Hạnh, phường Hội Thương, Tp. Pleiku, phát hiện nhóm 10 đối tượng chở 3, 4 trên các xe mô tô, mang theo dao, kiếm chuẩn bị gây rối, đánh nhau. Thấy sự xuất hiện của lực lượng Công an nhóm đối tượng rồ ga bỏ chạy. Trong lúc truy bắt, 1 xe mô tô chở 3 đối tượng đã hung hãn tông vào xe của tổ công tác, đối tượng trên xe sử dụng bình xịt hơi cay hướng về các chiến sỹ Công an, hòng mở đường tẩu thoát cho đồng bọn. Với tinh thần tấn công, trấn áp tội phạm đến cùng, tổ công tác đã nổ súng bắn chỉ thiên cảnh cáo, sau đó sử dụng các biện pháp nghiệp vụ khống chế, bắt gọn 3 đối tượng gồm: Hồ Văn Lâm (SN 2000), Lê Huy Hoàng (SN 2004) và Lê Trí Minh (SN 2001) cùng trú phường Phù Đổng, Tp. Pleiku; tại hiện trường thu giữ 1 bình xịt hơi cay, 1 dao tự chế và 1 xe mô tô. Cảnh sát 113 đã bàn giao đối tượng, tang vật, phương tiện cho Công an phường Hội Thương và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp. Pleiku điều tra, làm rõ vụ việc.

Một người dân nhận xét: “Tôi thấy hành động của số thanh niên đó rất manh động, may mà có các anh Công an can thiệp kịp thời chứ không biết hậu quả như thế nào. Mong là Công an tăng cường lực lường, thường xuyên tuần tra để đảm bảo an ninh, trật tự cho địa bàn thành phố Pleiku”.

Một vụ việc khác, khoảng 6 giờ, ngày 15-9-2021, qua tin báo của người dân, Cảnh sát 113 phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Tp. Pleiku và Công an phường Yên Thế Bắt giữ đối tượng Trần Quang Hòa (SN 1990, tên thường gọi Út xì dầu, trú tổ 6, phường Tây Sơn, Tp. Pleiku) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và vũ khí. Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Công an tiến hành kiểm tra căn nhà thuộc tổ 1, phường Yên Thế, Tp. Pleiku, do Hòa thuê trọ, phát hiện 4 khẩu súng các loại, 3 vỏ đạn, 6 viên đạn, 1 gói nylon chứa 1 viên nén màu xanh và cục chất rắn màu xám, Hòa khai nhận là ma túy.

Bên cạnh đó, Cảnh sát 113 cũng chủ động phối hợp, giúp đỡ các lực lượng khác trong hoạt động điều tra, khám phá nhanh các vụ án; hỗ trợ giải quyết hàng chục vụ va chạm, tai nạn giao thông, đưa người bị nạn đi cấp cứu; xử lý nhiều vụ gây rối trật tự công cộng; ngăn chặn các đối tượng tụ tập, tổ chức đua xe trái phép. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sỹ đơn vị cũng thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, giúp đỡ người dân chấp hành các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19.

Đại úy Lê Thanh Bình – Đội Cảnh sát 113, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Niềm tự hào lớn nhất của chúng tôi là sự tín nhiệm của người dân. Các cuộc gọi đến số máy 113 đều được chúng tôi ghi chép thông tin cẩn thận, cụ thể. Tin báo yêu cầu giúp đỡ, hỗ trợ tai nạn giao thông hay tin báo tố giác tội phạm đều có giá trị nhất định, giúp lực lượng Công an phòng-chống, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm. Vì thế, dù trong hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sỹ đơn vị luôn sẳn sàng nhận nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân”.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Cảnh sát 113 đã tiếp nhận hơn 600 tin báo, điều động trên 2.500 lượt cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường xử lý vụ việc; phối hợp bắt giữ 38 đối tượng, thu giữ hàng chục phương tiện, hung khí các loại như: dao, kiếm, mã tấu, súng tự chế và tiến hành bàn giao tang vật liên quan cho Công an các đơn vị, địa phương, cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền.

Thượng tá Ngô Thanh Sơn – Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh cũng cho biết: “Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày có khó khăn, nặng nề, mỗi cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát 113 phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực nghiệp vụ. Đồng thời, chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự hợp tác, giúp đỡ của người dân và sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của Công an các đơn vị, địa phương. Kỷ niệm 20 ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát 113 (27/9/2001 – 27/9/2021), chúng tôi quyết tâm phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn”.

Một sự việc bất kỳ xảy ra trên địa bàn có liên quan đến an ninh, trật tự, người dân chỉ cần nhấc máy bấm số 113.., vài phút sau cán bộ, chiến sĩ đã có mặt tại hiện trường. Sự trách nhiệm trong công việc đã làm nên thương hiệu “Cảnh sát 113” và họ vinh dự nhận được sự tin cậy, quý trọng từ nhân dân./.

CTV Lê Ánh

Lượt xem: