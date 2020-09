Xua tan cơn gió độc “ Tà đạo Hà Mòn” – Dấu ấn đặc biệt giữ bình yên cho buôn làng ở Gia Lai

Năm 2009, cơn gió độc tà đạo Hà Mòn quét qua một số buôn, làng ở các huyện Chư Pah, Đak Đoa, Mang Yang, Đak Pơ…., gây ra nhiều xáo trộn trong đời sống của bà con đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. Để đẩy lùi tà đạo Hà Mòn, tỉnh Gia Lai đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, bám nắm thôn, làng và cùng ăn, cùng ở với bà con để tuyên truyền vận động cũng như đấu tranh với các đối tượng lợi dụng tôn giáo để kích động, lôi kéo, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất an ninh trật tự tại cơ sở. Với sự vào cuộc quyết liệt, đến thời điểm này, cơn gió đọc tà đạo Hà Mòn đã được xua tan và một cuộc sống mới tươi vui lại trở về trên khắp các buôn làng.

Đi đầu trong công tác đấu tranh với hoạt động Fulro lợi dụng tà đạo Hà Mòn, làm thất bại âm mưu lợi dụng tôn giáo chống phá Đảng, Nhà nước là tập thể Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Gia Lai.

Thời gian tà đạo Hà Mòn xuất hiện, sự ngột ngạt bao trùm lên không ít buôn, làng tại một số địa phương, nhiều bà con bị lôi kéo, xúi giục nhằm phục vụ cho âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Để lôi kéo, tập hợp lực lượng hoạt động cho Fulro, chúng còn tuyên truyền cái gọi là “đạo Hà Mòn” là của người dân tộc thiểu số, hoặc tự nhận là “Công giáo Đêga” giống như trước đây bọn phản động Fulro đã dựng lên cái gọi là “Tin lành Đêga” để tập hợp lực lượng chống phá chính quyền, thậm chí không ít bà con tín đồ, giáo dân bị chúng ép buộc bỏ bỏ đạo chính thống, không đi lễ nhà thờ như trước…

Để đấu tranh đẩy lùi tà đạo Hà Mòn, trong suốt hơn 10 năm qua, tỉnh Gia Lai đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Với hàng loạt các biện pháp nghiệp vụ được triển khai, từng bước, cơn gió độc dần được xua tan và những đối tượng cộm cán trong đường dây từng bước bị bắt giữ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Và đến rạng sáng ngày 19.3.2020, tại khu vực núi Jơ Mông (giáp ranh giữa xã H’ra và xã Lơ Pang, huyện Mang Yang), lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Cục nghiệp vụ (Bộ Công an) bắt giữ 3 đối tượng cuối cùng theo tà đạo Hà Mòn gồm: Kưnh (sinh năm 1988), Lúp (sinh năm 1970) và Jư (sinh năm 1964, cùng trú ở làng Kret Krot, xã H’ra, huyện Mang Yang) lẩn trốn trong rừng để chỉ đạo các đối tượng bên trong hoạt động chống đối chính quyền. Chiến công này là dấu ấn quan trọng, thể hiện quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong việc đẩy lùi tà đạo Hà Mòn, đem lại bình yên cho bà con trên khắp các buôn làng.

Đại tá Rah Lan Lâm – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Đây là nỗ lực lớn để góp phần ổn định tình hình trên địa bàn và đặc biệt, qua việc đấu tranh này đã làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, của bọn phản động Fulro lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để gây mất ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn. Đến thời điểm này, tình hình Fulro nói chung và tà đạo Hà Mòn nói riêng đã được giải quyết ổn định, quần chúng nhân dân yên tâm lao động sản xuất và không nghe theo đối tượng phản động bên ngoài”.

Đi đầu trong công tác đấu tranh với hoạt động Fulro lợi dụng tà đạo Hà Mòn, làm thất bại âm mưu lợi dụng tôn giáo chống phá Đảng, Nhà nước là tập thể Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Gia Lai. Trong suốt những năm qua, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng bóc gỡ, phá rã hàng trăm bộ khung Fulro, “ Tin lành Đề Ga”; giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn. Đồng thời chủ động phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn người dân tộc thiểu số trốn ra nước ngoài, chống xâm nhập của các thế lực thù địch và là lá cờ đầu trong xây dựng, củng cố, nâng cao phong trào “ Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc” ở cơ sở cũng như quản lý, giáo dục đối tượng Fulro tại cộng đồng. Với sự nỗ lực cống hiến không mệt mỏi, mới đây vào ngày 8.8.2020, tại Đại hội “Vì an ninh Tổ quốc” toàn lực lượng Công an Nhân dân lần thứ VIII do Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức tại Hà Nội, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc – Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới cho Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Gia Lai.

Đại tá Đậu Văn Minh – Trưởng Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Gia Lai nói: “Tập trung làm tốt công tác tham mưu giúp cấp úy, chính quyền củng cố hệ thống chính trị tại cơ sở, đặc biệt là tại các thôn, làng trọng điểm. Trên cơ sở cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào dân tộc thiểu số thì cán bộ chiến sỹ đã nắm bắt được nhiều thông tin. Đặc biệt tại các thôn, làng trên cơ sở nắm tình hình đã phát hiện nhiều nhân tố tích cực trong đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ, trên cơ sở đó thì đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các nhân tố tích cực để làm lực lượng nòng cốt tại các thôn, làng trọng điểm”.

Trở lại các buôn, làng trên địa bàn tỉnh Gia Lai sau khi xua tan cơn gió độc tà đạo Hà Mòn, một cuộc sống mới đang từng ngày hồi sinh. Và đối với gia đình bà Đinh Thị Tu ở làng Kuk Kôn, xã An Thành, huyện Đak Pơ, sau khi được chính quyền địa phương và ngành chức năng tuyên truyền vận động, bà cũng như những người thân trong gia đình đã nhận ra những lỗi lầm và quyết tâm từ bỏ tà đạo Hà Mòn trở về với buôn, làng. Nhờ tu chí làm ăn, đến nay, với 3ha mía, hơn 7ha bắp, mỳ và phát triển đàn trâu, bò; mỗi năm gia đình bà thu về hơn 200 triệu đồng; cuộc sống vì thế ngày một khấm khá.

Bà Đinh Thị Tu – Làng Kuk Kôn, xã An Thành, huyện Đak Pơ cho biết: “Được sự giúp đỡ của chính quyền, công an giúp đỡ, hướng dẫn cách làm ăn thì nay gia đình đã có cuộc sống tốt rồi. Giờ chỉ chăm lo phát triển kinh tế để cuộc sống ngày một ấm no thôi. Con cái giờ được học hành đẩy đủ, phấn khởi lắm”.

Ông Đỗ Huy Dũng – Bí thư Đảng ủy xã An Thành, huyện Đak Pơ khẳng định: “Đến thời điểm bây giờ thì có thể nói cuộc sống kinh tế của bà con tại các làng trên địa bàn xã nói chung, 2 làng có tà đạo Hà Mòn trước đây đã có sự phát triển rất tích cực. Đặc biệt đời sống nhân dân trong làng, nhất là các gia đình trước đây tin theo tà đạo Hà Mòn thì đã có nhận thức tích cực, đã quay trở về sinh hoạt với cộng đồng dân cư và có sự đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương”.

Tiếng cồng, tiếng chiêng giờ lại vang vọng khắp các buôn làng ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai khi khi đã xua tan cơn gió độc mang tên tà đạo Hà Mòn. Và đối với đồng bào Bana nơi đây, một cuộc sống mới với bao ước vọng về sự đủ đầy đang từng ngày hiện hữu khi luôn có Đảng dẫn lối…/.

Đoàn Bình, Phi Long

