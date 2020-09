Xóa nhà dột nát từ các nguồn lực xã hội – Điểm nhấn thực hiện chính sách an sinh xã hội – Kỳ 1: Tiếp sức cho người dân thoát nghèo

Đảm bảo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ luôn được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các cấp, ngành quan tâm thực hiện; nhất là các chính sách đối với gia đình chính sách, hộ nghèo. Trong đó, việc huy động các nguồn lực xã hội để xóa nhà dột nát được các cấp, ngành, địa phương đặc biệt chú trọng. Đây được xem là một trong những điểm nhấn rất ấn tượng về thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng bộ tỉnh Gia Lai trong nhiệm kỳ qua. Mời quý độc giả theo dõi kỳ 1 của sêri phóng sự: “Xóa nhà dột nát từ các nguồn lực xã hội – Điểm nhấn thực hiện chính sách an sinh xã hội” với tiêu đề: Tiếp sức cho người dân thoát nghèo.