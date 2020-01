Xe mô tô kẹp 3 lạng lách, tông vào đầu xe khách khiến 3 thanh niên tử vong tại chỗ

Xe mô tô kẹp 3 lạng lách, phóng với tốc độ cao đã tông trực diện vào đầu xe khách khiến 3 thanh niên tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này vừa xảy ra đêm qua 29.1 trên Quốc lộ 14 qua địa bàn huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20 giờ 16 phút ngày 29.1, tại Km 1639+420 trên Quốc lộ 14 đoạn thuộc thôn An Điền, xã Ia Blang, huyện Chư Sê. Lúc này, tài xế Lê Minh Thanh (sinh năm 1971, trú tại phường Trà Bá, TP. Pleiku) điều khiển xe khách biển kiểm soát 81B-015.21 của nhà xe Thuận Tiến Gia Lai lưu thông theo hướng từ huyện Chư Sê đi Chư Pưh đã va chạm với xe máy biển kiểm soát 81E1-082.28 do Ralan Thuận (sinh năm 2002) điều khiển chở theo Rơmah Oai (sinh năm 2003) và Siu Yếu (sinh năm 2003) cùng trú tại thôn Tao Kó, xã Ia Rong, huyện Chư Pưh. Hậu quả làm 3 người trên xe máy tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bị hư hỏng hoàn toàn, xe khách bị hư hỏng nhẹ phần đầu. Được biết, trên xe khách lúc này có 44 hành khách. Qua triết xuất dữ liệu giám sát hành trình của xe khách, tại thời điểm xảy ra tai nạn, xe lưu thông với vận tốc 71 km/h.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, ông Lê Văn Hạnh – Phó Giám đốc phụ trách Sở Giao thông Vận tải, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn giao thông, khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Ngay trong đêm 29.1, các lực lượng chức năng đã giải tỏa hiện trường, bố trí xe khách biển kiểm soát 81B-016.48 để hành khách có thể tiếp tục hành trình. Lực lượng Công an cũng đã lấy mẫu máu của Thuận để kiểm tra nồng độ cồn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Trước đó, theo tổng hợp từ Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai gửi Ủy Ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 ( từ 11h ngày 22.1 đến 11h ngày 29.1.2020), trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông, làm 5 người chết, 7 người bị thương. So với cùng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2019, tai nạn giao thông giảm 1 vụ, không tăng giảm số người chết và tăng 6 người bị thương. Các địa phương để xảy ra tai nạn giao thông gồm: Huyện Chư Pưh, Chư Sê, Chư Prông, Đak Đoa và thành phố Pleiku.

Cũng theo Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai cho biết: Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, lực lượng Cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh qua công tác tuần tra kiểm soát đã phát hiện, lập biên bản 745 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 177 phương tiện, 226 giấy tờ xe các loại, tước 1 giấy phép lái xe và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 315 trường hợp với tổng số tiền hơn 169 triệu đồng. Trong đó đã thực hiện 1.070 trường hợp về nồng độ cồn, phát hiện và lập biên bản 37 trường hợp…/.

