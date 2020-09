 Xe khách giường nằm bốc cháy khi đang dừng mua vé tại Trạm thu phí trên Quốc lộ 19 qua huyện Mang Yang

Một xe khách giường nằm 46 chỗ đang dừng mua vé tại Trạm thu phí BOT 36.71 (trên Quốc lộ 19) đoạn qua địa bàn thôn Nhơn Tân, xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang thì bất ngờ bốc cháy khiến hành khách trên xe hoảng loạn tháo chạy; sự việc vừa xảy ra vào lúc 20h 25 phút tối qua 7.9.

Vào thời điểm trên, xe khách mang biển kiểm soát 77B-010.65 của nhà xe Tuấn Vũ do anh Lê Văn Vũ (sinh năm 1980, trú tại tỉnh Bình Định điều khiển) chạy tuyến Bình Định-Đak Nông đang dừng mua vé tại Trạm thu phí thì bất ngờ bốc cháy phần đuôi xe; trên xe lúc này có 17 hành khách, 2 lái xe và 2 phụ xe. Vì lo ngại ngọn lửa bùng cháy Trạm thu phí, nhân viên nhà xe đã cùng hành khách và người dân trong khu vực đẩy xe cách trạm thu phí khoảng 50 m thì dừng lại. Ngọn lửa sau đó đã bùng cháy dữ dội và sau 30 phút thì thiêu rụi toàn bộ xe khách; rất may không gây thiệt hại về người.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy-Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh đã cử 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường. Cùng lúc, lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh cũng phối hợp với lực lượng chức năng Công an huyện Mang Yang tham gia sơ tán tài sản của người dân; đồng thời phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự tại khu vực. Đến khoảng 22h, ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn. Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ./.

