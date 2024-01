Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 12/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới; Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tỉnh vừa có văn bản về việc tiếp tục xây dựng, nhân rộng mô hình “Camera an ninh”.

Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 422 hệ thống “Camera an ninh” với 4.284 mắt camera do 49 cơ quan, 32 doanh nghiệp, 14 cơ sở giáo dục và 160 xã, phường, thị trấn lắp đặt.Công an các địa phương đã vận động, tranh thủ được 2.933 mắt camera của các hộ gia đình trên địa bàn để phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Mô hình “Camera an ninh” dễ triển khai thực hiện, phù hợp với hầu hết các địa bàn, hoạt động thường xuyên 24h/24h; hỗ trợ đắc lực cho lực lượng Công an quản lý, nắm tình hình địa bàn từ xa; tác động điều chỉnh hành vi, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh ở cộng đồng dân cư, giữ gìn vệ sinh môi trường… Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố lãnh đạo, chỉ đạotiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình “Camera an ninh” để phục vụ thiết thực cho công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự nói riêng và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nói chung./.

