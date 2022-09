Xã hội hóa lắp đặt camera góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn giao thông tại xã Hneng

Từ nguồn vốn xã hội hóa và người dân tự nguyện đóng góp kinh phí mua sắm, tháng 8.2021, UBND xã Hneng, huyện Đak Đoa đã tiến hành lắp đặt 11 camera giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông tại nhiều tuyến đường trọng yếu tại địa phương. Từ khi lắp đặt đến nay, những camera này thực sự phát huy hiệu quả rõ rệt, trở thành “tai mắt”của chính quyền địa phương, lực lượng công an trong việc phát hiện, xử lý kịp thời nhiều vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở.

Bức xúc khi nhiều lần bị trộm lẻn vào nhà lấy cắp cà phê, hồ tiêu sau thu hoạch, cuối năm 2021, ông Đinh Ngọc Quảng – thôn Tam Điệp, xã Hneng, huyện Đak Đoa quyết định bỏ ra hàng chục triệu đồng để lắp đặt hệ thống camera ngay trước nhà; đồng thời chia sẻ dữ liệu, hình ảnh từ camera về công an xã phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa phương. Ông Quảng chia sẻ: Từ khi có hệ thống camera giám sát, nhiều vấn đề nổi cộm trong khu vực này đã được đẩy lùi.

Ông Đinh Ngọc Quảng – Thôn Tam Điệp, xã Hneng, huyện Đak Đoa cho biết: “Từ hôm có camera đây thì một số thành phần hay thế này, thế kia cũng sợ. Một là xe máy đi qua không dám nẹt ga gì hết. Thứ 2 nữa như nhà tôi tôi bỏ đây đi vắng được, không phải đóng cửa gì hết, trước thì không yên tâm”.

Để phát huy hiệu quả 11 camera này, góp phần vào công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa phương; sau khi vận động nguồn xã hội hóa cũng như người dân đóng góp kinh phí; UBND xã Hneng đã bố trí nguồn vốn để tiến hành lắp đặt, chi trả tiền điện và mạng wifi. Qua hơn 1 năm đưa vào sử dụng, các camera này đã giúp chính quyền địa phương, lực lượng công an phát hiện, xử lý nhiều vụ việc.

Ông Lê Mộng Thảo – Chủ tịch UBND xã Hneng, huyện Đak Đoa cho biết: “Hệ thống camera an ninh thì đã phát huy được vai trò, tác dụng; cụ thể như tháng 8.2021 thì thông qua hệ thống đã phát hiện được 1 vụ trộm cắp, 2 vụ liên quan đến thanh thiếu niên điều khiển xe phóng nhanh, nẹt pô, vi phạm trật tự an toàn giao thông. Lực lượng chức năng của xã đã xử lý kịp thời, mang tính chất giáo dục, răn đe. Thông qua hiệu quả mô hình này thì sắp tới UBND xã triển khai thêm tại những điểm, địa điểm trọng điểm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn”.

Xã hội hóa và cộng đồng trách nhiệm từ mỗi người dân trong việc tự nguyện đóng góp kinh phí để lắp đặt camera giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông tại cơ sở là việc làm đáng quý. Việc làm nhỏ song đã góp phần quan trọng trong đấu tranh đẩy lùi các loại tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông ngay tại mỗi thôn, làng. Và điều này đã giúp cho xã Hneng trở thành điểm sáng trong công tác xã hội hóa về việc lắp đặt camera an ninh trên địa bàn huyện Đak Đoa.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

