Vẹn nguyên ý nghĩa lịch sử ngày Tết Độc lập

Chỉ chưa đầy 2 tuần sau khi Cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay Nhân dân thắng lợi bằng cuộc cách mạng vĩ đại của dân tộc Việt Nam – Cách mạng Tháng Tám năm 1945, cách đây đúng 77 năm, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Và cũng chính từ đây, dân tộc Việt Nam đã được làm chủ tương lai, vận mệnh của đất nước mình. Chính từ ý nghĩa lịch sử to lớn của ngày Tết Độc lập năm ấy đã tiếp thêm sức mạnh to lớn cho quân và dân ta giành được thắng lợi vĩ đại trong 2 cuộc kháng chiến đầy gian khổ, ác liệt và xây dựng đất nước ta được giàu đẹp như ngày hôm nay.

Cách đây đúng 77 năm, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), trong đó có đoạn: “Hỡi đồng bào cả nước, “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”…

…”Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Bản Tuyên ngôn Độc lập là lời khẳng định đanh thép của Chính phủ lâm thời Việt Nam với toàn thể quốc dân đồng bào và các nước trên thế giới về chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của đất nước Việt Nam và mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc ta; kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Thạc sĩ Vũ Thị Thảo – Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai cho biết: “Sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa – Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á có ý nghĩa đánh dấu sự ra đời của Nhà nước; đồng thời, cũng đánh dấu sự cầm quyền, vai trò lãnh đạo của Đảng khi Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời. Và trên cơ sở đó, chúng ta xác minh được đây là Nhà nước dân chủ nhân dân do Nhân dân giành lấy dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.”

Dù ngay sau đó, thực dân Pháp đã quay trở lại xâm lược nước ta lần thứ 2 và tiếp đó là đế quốc Mỹ. Hai đội quân xâm lược nhà nghề đều đến từ những cường quốc hùng mạnh trên thế giới, song với tinh thần bất diệt của Bản Tuyên ngôn Độc lập mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố với quốc dân đồng bào và toàn thể các nước trên thế giới, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dân tộc ta đã anh dũng chiến đấu và lần lượt giành chiến thắng trước mọi kẻ thù xâm lược. Đồng thời, cùng chung tay bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp như ngày nay.

Cựu chiến binh Lê Song Toàn – Tổ dân phố 7, phường Phù Đổng, TP. Pleiku cũng nói: “Đối với sự hy sinh và gian khổ của cả dân tộc ta phải chịu đựng là vô cùng lớn lao chính vì thế mà trân quý ngày 2/9, Ngày Tết độc lập của dân tộc Việt Nam mà Bác Hồ đã từng trên Quảng trường Ba Đình lịch sử đã tuyên bố với dân tộc Việt Nam cũng như trên trường quốc tế nước Việt Nam nay thật sự đã là nước tự do độc lập nên tôi thấy vô cùng lớn lao. Nêu như không có ngày 2/9-Ngày Tết độc lập năm đó thì đất nước ta vẫn đang còn chìm đắm trong nô lệ, dân tộc ta vẫn chưa có tiếng nói và có vị thế, tầm vóc như ngày hôm nay trên trường quốc tế”.

Ngày 2/9/1945 là một mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Mặc cho dòng chảy thời gian vẫn đang trôi đi, song tinh thần bất diệt của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vĩ đại và Quốc khánh 2/9 – ngày Tết Độc lập của dân tộc Việt Nam sẽ vẫn vẹn nguyên giá trị cốt lõi đối với lịch sử Việt Nam. Để từ đó, mỗi người dân chúng ta càng phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa nhằm đóng góp một phần công sức nhỏ bé để xây dựng đất nước ta ngày càng hùng cường, giàu mạnh./.

