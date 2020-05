Vận tải hành khách công cộng sau đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 đang dần hồi phục, đặc biệt là sau khi lệnh giãn cách xã hội được dỡ bỏ từ 0h ngày 7/5/2020. Theo Hiệp Hội vận tải ô tô tỉnh cho biết đến nay tất cả các doanh nghiệp vận tải cơ bản đã bố trí 100% phương tiện hoạt động trở lại đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Sau 1 tuần lệnh giãn cách xã hội được dỡ bỏ, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai có văn bản cho phép khôi phục hoạt động 100% tần suất đối với các phương tiện vận tải hành khách công cộng, hầu hết các doanh nghiệp vận tải hành khách đã bố trí hoạt động 100% các phương tiện. Tuy nhiên, do tâm lý hạn chế di chuyển phương tiện công cộng trong tình hình dịch Covid-19 nên lượng khách tham gia vận tải hành khách công cộng vẫn còn khá khiêm tốn. Cũng giống như các loại hình vận tải khác thì phương tiện xe buýt đang trong tình trạng tương tự, chỉ đạt 50% so với thời điểm trước thời điểm dịch bệnh Covid-19. Dù vậy, các doanh nghiệp vận tải vẫn thực hiện đầy đủ các quy định về phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới như hành khách trên xe đeo khẩu trang, khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, hạn chế ăn uống và giao tiếp trên phương tiện hành khách… Riêng với các tài xế và nhân viên phải thực hiện biện pháp rửa tay sát trùng, đeo khẩu trang trước khi thực hiện lộ trình.

Ông Phạm Tiến Dũng – Phó Giám đốc Bến xe Đức Long Gia Lai cho biết: “Trước ngày 7/5, công ty chỉ được phép hoạt động 50% tần suất của xe và giãn cách vị trí ghế ngồi. Nay lệnh giãn cách đối với hoạt động vận tải đã dỡ bỏ nên toàn bộ xe đều được đưa vào khai thác tối đa. Tuy nhiên, lượng hành khách không tăng mạnh, đơn vị vẫn duy trì tất cả các tuyến phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân”.

Bên cạnh các loại hình vận tải hành khách công cộng, thì loại hình phương tiện xe buýt đưa đón học sinh cũng được phép khôi phục hoạt động khai thác trở lại nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của các em học sinh tại các trường học trên địa bàn tỉnh bắt đầu đi học trở lại từ ngày 4/5. Hiện toàn tỉnh có khoảng 140 phương tiện xe buýt đưa đón học sinh hoạt động ở 55 trường học trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Việc đảm bảo an toàn phòng dịch trên các chuyến xe đưa đón học sinh, đây không chỉ là vấn đề được các phụ huynh mà cả các nhà trường cũng rất quan tâm. Điển hình như tại trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương hiện đang là đơn vị sử dụng loại hình xe buýt đưa đón học sinh đông nhất với 25 đầu xe phục vụ do 2 đơn vị DNTN An Lộc và Công ty TNHH Vận tải Hồng Hải cung ứng, đưa đón cho gần 500 em học sinh hàng ngày.

Thầy Đàm Văn Ngọc – Hiệu trưởng Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai cho biết: “Với đặc điểm nhà trường là có 2/3 số lượng học sinh tham gia đi xe buýt cho nên nhà trường hết sức chú trọng công tác đưa đón học sinh. Đặc biệt, sau đợt giãn cách xã hội thì công tác phòng dịch nhà trường cũng đã triển khai nhiều giải pháp đến cho phụ huynh học sinh và quá trình các em đi trên xe và khi xuống xe. Đầu tiên là phối hợp với phụ huynh học sinh tuyên truyền đến cho phụ huynh nắm bắt được các thông tin cần thiết nếu như có em nào bị đau ốm thì nên ở nhà, còn khi các em đi trên xe buýt nhà trường yêu cầu các em sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và đồng thời trên xe luôn luôn có giáo viên đi cùng nhắc nhở các em giữ trật tự, không được đùa giỡn nói chuyện trên xe. Đối với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ xe buýt thì nhà trường cũng yêu cầu các đơn vị cần tuyệt đối khử khuẩn toàn bộ các xe trước khi hoạt động, trang bị nước sát khuẩn trên xe và nhân viên, tài xế phải đeo khẩu trang, đảm bảo an toàn khi đưa đón học sinh.”

Ông Phạm Văn Kiệt – Giám đốc điều hành DNTN An Lộc cũng nói: “Sau dịch bệnh, về phía doanh nghiệp cũng triển khai kế hoạch phục vụ đưa đón học sinh, cá nhân doanh nghiệp quán triệt, phổ biến đến anh em lái xe, phụ xe thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn xe và trang bị nước rửa tay cho các em học sinh khi đi trên xe, căn dặn các cháu hạn chế nói chuyện, ăn uống trên xe. Riêng cá nhân lái xe, phụ xe phải có mặt trước nửa tiếng để vệ sinh và làm sạch các bề mặt tiếp xúc trên xe đảm bảo an toàn phòng dịch trước khi đưa đón các cháu.”

Hiện nay dịch Covid-19 còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường, chính vì vậy khi tham gia các phương tiện công cộng tất cả mọi người dân không được chủ quan. Hãy thực hiện đúng hướng dẫn phòng chống dịch để bảo vệ bản thân cũng như cộng đồng, từ đó sẽ tạo nên những hành trình thông suốt, an toàn, góp phần không để dịch bệnh lây lan./.

Xuân Huy, Phi Long

