Valentine mùa dịch Covid-19: Vui nhưng không quên khẩu trang phòng dịch Covid-19

Mùng 3 Tết năm nay trùng với ngày Lễ Tình nhân 14/2, do đó các gia đình và các cặp tình nhân đã đưa nhau đến các địa điểm vui chơi khá đông. Tuy nhiên, lượng người vẫn thấp hơn nhiều so với mọi năm và hầu hết người dân đều chấp hành việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn tại hơn công cộng. Ghi nhận của phóng viên trên địa bàn TP.Pleiku vào ngày Mùng 3 Tết Tân Sửu 2021.