Tin liên quan

Sáng nay (8/2), Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ Nhất để thỏa thuận, thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Trương Văn Đạt – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Đỗ Tiến Đông – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Các đồng chí Hồ Văn Điềm – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đinh Ngọc Hải – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị. Hội nghị thỏa thuận, thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV được kết nối với điểm cầu ở 17 huyện, thị xã, thành phố.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Châu Ngọc Tuấn – Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh nhấn mạnh: Cùng với đại hội đảng các cấp thì cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra ngày 23/5/2021 cũng là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân. Đây là cơ hội để Nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu những đại biểu tiêu biểu, thật sự có đức, có tài, có tầm, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, tiếng nói của Nhân dân tham gia bộ máy chính quyền các cấp. Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại một số tỉnh, thành, trong đó có Gia Lai đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc tổ chức các hội nghị hiệp thương; do đó, đồng chí Châu Ngọc Tuấn đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kịp thời tổ chức công tác hiệp thương theo đúng lộ trình, thời gian quy định; đồng thời, hướng dẫn nghiệp vụ hiệp thương tại các địa phương, vừa bảo đảm an toàn phòng, chống dịch vừa đảm bảo tiến độ. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị khẩn trương rà soát nhân sự, tiến hành các bước giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh theo đúng thời gian và đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần, số lượng theo quy định.

Trên tinh thần dân chủ, tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thống nhất thông qua số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Gia Lai là 8 đồng chí; trong đó, 4 đại biểu do Trung ương giới thiệu và 4 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương; đồng thời, thống nhất giới thiệu 13 người để tiến hành các bước hiệp thương bầu 4 đại biểu Quốc hội cư trú và làm việc tại địa phương. Đối với đại biểu HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, qua thảo luận, các đại biểu cũng đã biểu quyết thống nhất giới thiệu 150 người đảm bảo về cơ cấu, thành phần theo quy định để hiệp thương bầu 71 đại biểu. Trong đó, 46 người do tỉnh giới thiệu và 104 người do các địa phương cấp huyện giới thiệu ứng cử./.

