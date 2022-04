Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Quý I năm 2022

Sáng nay (14/4), tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Thể – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị tại điểm cầu truyền hình tỉnh Gia Lai có đồng chí Đỗ Tiến Đông – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: Quý I năm 2022 (tính từ ngày 15/12/2021 đến 14/3/2022), toàn quốc xảy ra 2.762 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.676 người, bị thương 1.741 người. Trong đó có có 09 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên đường bộ, làm chết 30 người, bị thương 23 người tại các tỉnh gồm: Gia Lai 03 vụ; Thanh Hóa 02 vụ; Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Định, Tiền Giang và Thừa Thiên Huế mỗi địa phương xảy ra 01 vụ. Đường thủy xảy ra 01 vụ đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Quảng Nam, làm chết 17 người. So với cùng kỳ năm 2021, số vụ tai nạn giao thông giảm 662 vụ ( giảm 19,33%), số người chết giảm 67 người (giảm 3,84%), số người bị thương giảm 739 người (giảm 29,8%). Cũng theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong Quý I.2022, cả nước có 13 địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng trên 15% gồm: Bình Dương, Bắc Giang, Đồng Tháp, Hòa Bình, Long An, Đăk Nông, Đà Nẵng, Hậu Giang, Yên Bái, Tây Ninh, Quảng Ngãi, Phú Thọ, Điện Biên; trong đó có 04 tỉnh có số người chết tăng trên 50% là: Tây Ninh, Quảng Ngãi, Phú Thọ và Điện Biên.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh: Quý I năm 2022, mặc dù cả nước kéo giảm cả 3 chỉ số về tai nạn giao thông, song chỉ số về số người chết do tai nạn giao thông chưa đáp ứng được yêu cầu khi mới chỉ kéo giảm được 3,84%; trong khi Nghị quyết Chính phủ đề ra trong Quý I.2022 phải kéo giảm từ 5 đến 10% so với cùng kỳ năm 2021. Cùng với đó, số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm chết nhiều người trên đường bộ và đường thủy tiếp tục có những diễn biến hết sức phức tạp. Để kéo giảm sâu cả 3 chỉ số về tai nạn giao thông Quý II.2022, tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị các thành viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung phân tích những tồn tại, hạn chế; đồng thời đề ra các giải pháp trọng tâm để triển khai thời gian tới.

Thông tin chi tiết về Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II.2022 do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức sẽ được chúng tôi phản ánh trong bản tin tiếp theo.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

Lượt xem: