Ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thời gian giải quyết các lỗi vi phạm trên lĩnh vực giao thông đường bộ; Công an huyện Krông Pa là đơn vị công an cấp huyện đầu tiên trên địa bàn tỉnh Gia Lai áp dụng phần mềm trong toàn bộ công đoạn xử lý. Điều này đã góp phần giúp người dân giảm thời gian chờ đợi, hạn chế việc đi lại nhiều lần mỗi khi đến nộp phạt, nhận lại các giấy tờ liên quan.

Nếu như trước đây, mọi công đoạn xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực giao thông đường bộ đều được lực lượng chức năng Công an huyện Krông Pa xử lý thủ công, tốn nhiều thời gian, thậm chí dễ xảy ra sai sót phải làm đi làm lại nhiều lần; thế nhưng từ khi ứng dụng công nghệ thông tin vào toàn bộ quá trình xử lý thì những hạn chế này đã từng bước được khắc phục. Theo đó, sau khi lập biên bản vi phạm Luật Giao thông đường bộ, lực lượng sẽ tiến hành nhập toàn bộ dữ liệu vào hệ thống máy tính. Điều này đồng nghĩa với việc tất cả các dữ liệu sẽ tự động được mặc định và lưu trữ lâu dài trong hệ thống; khi cần thì có thể truy cập nhanh với độ chính xác cao.

Thượng úy Trần Đức Anh – Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự, Công an huyện Krông Pa cho biết: “Khi chúng ta nhập phần mềm xử lý thì tất cả cơ sở dữ liệu, biểu mẫu, in ấn xử lý thì đều nằm trên máy. Khi máy in toàn bộ dữ liệu ra thì không phải xử lý bằng tay, từ đó tiết kiệm được thời gian trong công tác xử lý”.

Không phải chờ đợi lâu, giờ đây sau khi hoàn thành việc nộp phạt vi phạm hành chính, người dân chỉ cần chờ từ 3 đến 5 phút là có thể nhận lại các giấy tờ liên quan thay vì phải đợi từ 20 đến 30 phút so với trước đây. Việc triển khai phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn đã góp phần nâng cao hiệu quả công việc, phục vụ người dân ngày một tốt hơn.

Anh Đinh Đình Vũ – xã Cửu An, thị xã An Khê bày tỏ: “Tôi thấy hợp lý, tạo điều kiện hết sức và giải quyết nhanh chóng các thủ tục”.

Thượng úy Trần Đức Anh – Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự, Công an huyện Krông Pa trao đổi thêm: “Đội tiếp tục tổ chức tập huấn cho cán bộ, chiến sỹ trong đội để hiểu sâu, nghiên cứu rõ hơn ứng dụng trong phần mềm để ngoài công tác xử lý vi phạm hành chính thì còn phục vụ công tác tra cứu dữ liệu, nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện”.

Được triển khai từ tháng 11.2019, đến thời điểm này, Công an huyện Krông Pa đã tiếp nhận, giải quyết các thủ tục liên quan đến công tác xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực giao thông đường bộ đối với 2.890 trường hợp với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

