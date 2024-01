UBND TP. Pleiku tổ chức cuộc họp để thống nhất kế hoạch tổ chức Đêm hội Giao thừa mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024

Chiều nay (08/01), UBND thành phố Pleiku tổ chức cuộc họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và phòng, ban của thành phố để thống nhất nội dung, dự thảo kế hoạch tổ chức Đêm hội Giao thừa mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024.

Theo kế hoạch dự kiến, Đêm hội Giao thừa mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024 với chủ đề “Mừng Đảng quang vinh – Mừng Xuân Giáp Thìn 2024” sẽ diễn ra từ 22 giờ ngày 09/02/2024 đến 00 giờ 20 phút ngày 10/02/2024 (tức đêm 30 Tết) tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, TP. Pleiku với các nội dung, gồm: Chương trình văn nghệ quần chúng và múa lân sư rồng (do Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao TP. Pleiku thực hiện); trình chiếu video clip điểm lại các sự kiện chính trị, kinh tế-văn hóa-xã hội, an ninh, quốc phòng… tiêu biểu của tỉnh Gia Lai năm 2023 (do Đài PT-TH Gia Lai thực hiện); Chương trình ca múa nhạc tổng hợp và biểu diễn cồng chiêng, múa rồng (do Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San và Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao TP. Pleiku thực hiện); và bắn pháo hoa (do Bộ CHQS tỉnh Gia Lai thực hiện). Trong đó, Chương trình ca múa nhạc tổng hợp và bắn pháo hoa sẽ được Đài PT-TH Gia Lai truyền hình trực tiếp từ 23 giờ đến 00 giờ 15 phút đêm 30 Tết.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia góp ý đối với một số nội dung về: Trang trí, bố trí sân khấu; vấn đề thiết lập hạ tầng viễn thông, đảm bảo an toàn thông tin cho Đêm hội Giao thừa mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024; công tác y tế, an ninh trật tự, an toàn giao thông, chương trình truyền hình trực tiếp sự kiện này…

Trên cơ sở các ý kiến tại cuộc họp, lãnh đạo UBND thành phố Pleiku đề nghị các sở, ngành, đơn vị trên cơ sở nhiệm vụ được phân công cần khẩn trương có kế hoạch cụ thể của đơn vị mình để gửi thành phố tổng hợp, trình UBND tỉnh xin ý kiến. Đối với chương trình nghệ thuật ca múa nhạc tổng hợp, đề nghị Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San xây dựng kế hoạch cụ thể, đảm bảo chương trình nghệ thuật đặc sắc, hoàng tráng. Các sở, ngành, phòng, ban cùng chung tay với thành phố để tổ chức Đêm hội Giao thừa thành công, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân chào Xuân mới Giáp Thìn 2024./.

Mỹ Tiến – Ksor Tuối

Lượt xem: 4