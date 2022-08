UBND TP. Pleiku sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7

UBND TP. Pleiku vừa tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7, triển khai nhiệm vụ công tác những tháng cuối năm 2022.

Trong tháng 7 năm 2022, tình hình kinh tế – xã hội của thành phố Pleiku dần phục hồi sau đại dịch COVID-19, theo đó tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng trên 31%; giá trị sản xuất công nghiệp thực hiện 856,66 tỷ đồng, tăng 12% so cùng kỳ năm ngoái. Thu ngân sách Nhà nước thực hiện tháng 7 là 91,58 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng thực hiện 838,123 tỷ đồng, bằng 60,99% kế hoạch tỉnh giao , tăng 5% so với cùng kỳ năm 2021. Thành phố triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và tiêm văcxin phòng Covid 19 theo đúng qui định. Công tác xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị, phát triển du lịch, cải cách hành chính tiếp tục chuyển biến tích cực. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục có nhiều tiến bộ, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Thành phố đang tập trung đảm bảo các điều kiện cho năm học mới 2022-2023./.

CTV Khánh Phượng – Duy Tín (TP. Pleiku)

