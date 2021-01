UBND TP.Pleiku họp bàn nội dung tổ chức Đêm hội Giao thừa mừng Xuân Tân Sửu 2021

Chiều nay (19/01), UBND thành phố Pleiku họp bàn nội dung tổ chức Đêm hội Giao thừa mừng Xuân Tân Sửu 2021.

Với chủ đề “Mừng Đảng quang vinh – Mừng Xuân Tân Sửu 2021”, chương trình đêm hội Giao thừa sẽ được tổ chức tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, TP.Pleiku, từ 22 giờ ngày 11/02 đến 00 giờ 20 phút ngày 12/02 (tức đêm 30 Tết Tân Sửu). Chương trình đêm hội sẽ gồm hai phần chính: Phần 1 (từ 22 giờ đến 23 giờ) sẽ là chương trình nhạc DJ do Công ty TNHH MTV Event Gia Lai thực hiện và trình chiếu 10 sự kiện nổi bật của tỉnh Gia Lai trong năm 2020. Phần 2 (từ 23 giờ đến 00 giờ 20 phút) sẽ truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật với các bài hát về quê hương đất nước, Tết sum họp, đoàn viên; sau đó tiếp sóng trực tiếp Chủ tịch nước đọc thư chúc Tết và kết thúc đêm hội là màn bắn pháo hoa trong thời gian 15 phút (từ 00 giờ 05 phút đến 00 giờ 20 phút). Trên tinh thần vui tươi, trang trọng và tiết kiệm, UBND thành phố Pleiku cùng các sở, ngành liên quan được giao nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị và tổ chức các hoạt động sẽ diễn ra trong đêm hội cũng như đảm bảo tuyệt đối về an ninh trật tự và an toàn giao thông, để phục vụ nhân dân trên địa bàn vui Xuân đón Tết./.

CTV Hải Yến – Bá Bính (TP.Pleiku)

