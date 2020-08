 UBND tỉnh yêu cầu tăng cường bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh

Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trong 8 tháng đầu của năm 2020 được giữ vững; tuy nhiên dự báo từ nay đến cuối năm sẽ diễn biến phức tạp, nhất là thời điểm Đại hội Đảng cấp tỉnh và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Để tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, các hoạt động kỷ niệm; nhất là Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; UBND tỉnh có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Theo đó: