UBND  tỉnh vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp  THPT năm 2020

Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2019 tại Gia Lai đã được tổ chức an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao. Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm:

Trong đó: Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm chung về Kỳ thi và tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT; Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ biến đến học sinh Quy chế thi, Quy chế tuyển sinh; Chỉ đạo các trường đặt điểm thi phải có đầy đủ cơ sở vật chất, điện, nước, đảm bảo ánh sáng, vệ sinh và an toàn tuyệt đối theo quy định. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sử dụng kết quả kỳ thi để tuyển sinh đào tạo nghề trong phạm vi quản lý. Công an tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh cho Kỳ thi và bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt lưu ý bảo mật đề thi, bài thi. Thanh tra tỉnh tổ chức thanh tra, kiểm tra các khâu từ chuẩn bị đến khi kết thúc kỳ thi. Sở Y tế đảm bảo điều kiện về nhân lực và phương tiện y tế, các loại vật tư và cơ số thuốc để đáp ứng kịp thời các yêu cầu chữa trị, chăm sóc cho thí sinh và cán bộ coi thi. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm.

Cùng với đó, UBND tỉnh cũng chỉ đạo Công ty Điện lực; Sở Thông tin và truyền thông; Sở Tài chính; Sở Công thương; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Báo Gia Lai; Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ và phối hợp để Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2020 được triển khai nghiêm túc, trung thực, công bằng, an toàn, thiết thực, hiệu quả, tạo thuận lợi nhất cho thí sinh.

BT Thúy Diện, Đào Hiền

