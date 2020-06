UBND tỉnh tổ chức họp báo định kỳ quý II – 2020

Sáng nay (24/6), ông Ngô Ngọc Sinh – Chánh Văn phòng UBND tỉnh cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin & Truyền thông đã chủ trì buổi họp báo định kỳ quý II/2020 nhằm thông tin tình hình phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm, định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới với các cơ quan báo chí địa phương và trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi họp báo có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và địa phương.

Tại buổi họp báo, ông Ngô Ngọc Sinh – Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã gửi lời chúc mừng đến tất cả các phóng viên, nhà báo nhân dịp kỉ niệm 95 Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, chúc mừng các tập thể, cá nhân đã đạt nhiều thành tích trong thời gian qua, các nhà báo được nhận các Giải thưởng Báo chí của Trung ương và của tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh cũng thông tin một số kết quả nổi bật về phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm. Mặc dù chịu tác động tiêu cực của dịch Covid – 19, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, song dưới dự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc quyết liệt của tỉnh, 6 tháng đầu năm Gia Lai đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận: Không để xảy ra trường hợp nào mắc Covid – 19, khống chế được Dịch tả lợn Châu Phi và một số dịch bệnh khác. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 4,16%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 6 tháng đầu năm ước thực hiện hơn 12 ngàn tỷ đồng, đạt trên 40% kế hoạch, tăng 8,63% so với cùng kỳ. Tuy tình hình phát triển kinh tế gặp khó khăn, song trong 6 tháng đã có 515 doanh nghiệp và 529 chi nhánh thành lập mới, đạt 45% kế hoạch, tăng 22% so với cùng kỳ với tổng vốn đăng ký 4.235 tỷ đồng.Bên cạnh một số kết quả tích cực đạt được, tác động của dịch Covid – 19 khiến cho một số ngành nghề, hoạt động dịch vụ bị ảnh hưởng nặng nề, kéo theo thu ngân sách trên địa bàn gặp khó khăn, giảm hơn 7% so với cùng kỳ. Mặc dù khó khăn như vậy, nhưng quan điểm của lãnh đạo UBND tỉnh là không đặt mục tiêu giảm mà lấy mục tiêu, kế hoạch đặt ra từ đầu năm để phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2020. Theo đó, hàng loạt các nhiệm vụ, giải pháp cũng đã được UBND tỉnh đặt ra và yêu cầu các sở, ngành, địa phương tích cực triển khai thực hiện với một quyết tâm chính trị cao nhất.

Tại buổi họp báo, đại diện một số cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh đã nêu một số câu hỏi liên quan đến tiến độ thực hiện dự án mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 19, đoạn đường BOT qua địa bàn huyện Đăk Pơ, công tác chỉnh trang đô thị của thành phố Pleiku và huyện Chư Sê, công tác xử lý cán bộ sai phạm, công tác quản lý bảo vệ rừng và kết quả xử lý; việc chi trả tiền hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do Dịch tả lợn Châu Phí ở xã Ia Broái, huyện Ia Pa.

Trả lời các câu hỏi báo chí nêu tại buổi họp báo, đại diện các đơn vị, địa phương liên quan đã trả lời thấu đáo từng nội dung và mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ phía các cơ quan báo chí để công tác tuyên truyền được kịp thời, chính xác, phù hợp với định hướng tuyên truyền của tỉnh.

Về công tác thông tin tuyên truyền 6 tháng cuối năm, Sở Thông tin & Truyền thông, Ban Tuyên giáo đã nêu định hướng một số nội dung cần tập trung tuyên truyền như: Công tác chuẩn bị Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, công tác phòng chống dịch Covid – 19; tăng cường quảng bá, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, tuyên truyền các ngày lễ lớn của tỉnh, tăng tỷ lệ vài viết về gương “Người tốt, việc tốt” và một số kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội mà tỉnh đã đạt được trong năm 2020.

Hồng Uyên, Viễn Khánh

