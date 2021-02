UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Sáng nay 22/2, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Chỉ thị số 06 CT – TTg ngày 19.2.2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Đồng thời tiến hành thảo luận, cho ý kiến nhằm triển khai thực hiện Nghị định 107, 108 NĐ-CP của Chính phủ về sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện; trong đó xem xét phương án sắp xếp, duy trì hoặc xóa bỏ Phòng Y tế, Phòng Dân tộc cấp huyện và triển khai Nghị định 34 NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành và lãnh đạo các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Với sự giúp đỡ tận tình của Bộ Y tế, các cơ quan y tế đầu ngành trong cả nước và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; đặc biệt là hàng trăm y – bác sỹ, nhân viên y tế, cán bộ chiến sỹ công an, quân đội đã xung phong đi vào tâm dịch làm việc nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu xuất hiện dịch bệnh trên địa bàn tỉnh nên đến thời điểm này, tỉnh Gia Lai đã cơ bản khống chế, kiểm soát được dịch Covid-19, không để lây lan trong cộng đồng. Để triển khai Chỉ thị số 06 CT – TTg ngày 19.2.2021 của Thủ tướng Chính phủ đạt hiệu quả tốt nhất, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề nghị các cấp, ngành, chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh không được chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch Covid-19; chủ động triển khai, thực hiện đồng bộ nhiệm vụ kép “vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội; vừa phòng, chống dịch Covid-19”, việc làm này phải được đặt lên hàng đầu nhằm giữ vững thành quả về phát triển kinh tế-xã hội mà tỉnh đạt được thời gian qua. Thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế, nhất là chú trọng làm tốt quy định đeo khẩu trang nơi công cộng, tại các cơ sở sản xuất kinh doanh. Khi phát hiện trường hợp mắc Covid-19 phải tiến hành thần tốc khoanh vùng, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm để dập dịch trong thời gian sớm nhất. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị cả hệ thống chính trị phải thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ; nhất là phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện từng nhiệm vụ được giao. Các sở, ngành, địa phương tuyệt đối thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc không tổ chức cho cán bộ, viên chức, người lao động đi chùa, lễ hội; dồn tổng lực, bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm; đặc biệt là triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025); Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; làm tốt công tác phòng, chống cháy rừng; sản xuất vụ Đông Xuân; áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vùng thường xuyên bị hạn; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc các hồ sơ, thủ tục triển khai đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản và giải quyết các ách tắc trong thu hút đầu tư. Nhanh chóng tổ chức mua sắm các trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống Covid-19 do các mạnh thường quân và người dân hỗ trợ. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Sở Giao thông Vận tải làm tốt công tác quản lý, phòng chống dịch Covid-19 trên phương tiện giao thông công cộng, tại các bến xe, Cảng Hàng không Pleiku. Lực lượng Công an, biên phòng, quân sự tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên tuyến biên giới; ngăn ngừa tình trạng vượt biên, xâm nhập trái phép và phòng, chống các loại tội phạm; đặc biệt là tập trung kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông sau Tết. Các sở, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền cũng như xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh lơ là trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề ra các giải pháp nhằm triển khai thực hiện Nghị định 107, 108 NĐ-CP của Chính phủ về sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện; trong đó xem xét phương án sắp xếp, duy trì hoặc xóa bỏ Phòng Y tế, Phòng Dân tộc cấp huyện và triển khai Nghị định 34 NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề nghị các địa phương trên địa bàn tỉnh xem xét lại việc giải thể Phòng Dân tộc nhằm đảm bảo thực hiện tốt hơn các chính sách dân tộc tại địa phương; đồng thời ghi nhận ý kiến xin giữ lại Phòng Y tế của thị xã Ayun Pa, huyện Chư Sê và UBND tỉnh sẽ báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thời gian tới.

Đoàn Bình, R’Piên

