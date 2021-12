UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11 và triển khai công tác tháng 12

Sáng nay (03/12) UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11 và triển khai công tác tháng 12. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Trong tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tác động lên hầu hết các lĩnh vực đời sống kinh tế- xã hội. Song dưới sự điều hành quyết liệt, sâu sát và hiệu quả của UBND tỉnh, tỉnh Gia Lai tiếp tục thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội đề ra. Trong đó, nổi bật là: Kim ngạch xuất khẩu 11 tháng đầu năm đạt 552 triệu USD, tăng 7,18% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hành hóa và kinh doanh dịch vụ tháng 11 ước đạt trên 7 nghìn tỷ đồng, tính chung 11 tháng ước đạt gần 69 nghìn tỷ đồng, tăng 5,79% so với cùng kỳ. Thu cân đối ngân sách trên địa bàn tháng 11 đạt gần 567 tỷ đồng, tính chung 11 tháng đạt trên 7 nghìn 200 tỷ đồng, đạt 159,8% dự toán Trung ương giao, đạt trên 144% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 80,6% so với cùng kỳ. Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 đã phân bổ (kể cả vốn kéo dài) là 3.573,4 tỷ đồng; tính đến ngày 25/11/2021 đã giải ngân 1.939,6 tỷ đồng, đạt 54,2% KH. Trong tháng 11 có 85 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 1.270 tỷ đồng; tính chung 11 tháng có 805 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 7.695 tỷ đồng. Trong tháng 11 có thêm 2 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, nâng tổng số dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư trên địa bàn tỉnh lên 54 dự án. Trên lĩnh vực nông nghiệp, hiện tiến độ sản xuất năm 2021 đạt trên 100%, tình hình dịch bệnh trên vật nuôi đã cơ bản được kiểm soát. Ở lĩnh vực chăn nuôi, hiện có 170 dự án chăn nuôi đang được nhà đầu tư quan tâm với số vốn đăng ký khoảng 22.388,62 tỷ đồng; trong đó đã có 13 dự án đi vào hoạt động. Tuy nhiên, cùng với những kết quả nổi bật đã đạt được, đến thời điểm này, tỉnh vẫn còn 6 chỉ tiêu theo kế hoạch năm 2021 vẫn chưa đạt, trong đó có chỉ tiêu về xã nông thôn mới và hộ nghèo.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành nhấn mạnh: Tình hình dịch bệnh Covid-19 đã tác động rất lớn đến Gia Lai, tuy nhiên đến nay, tỉnh cơ bản đã kiểm soát được. Tuy nhiên, vấn đề đáng quan tâm là hiện tiến độ tiêm phủ vắc xin của tỉnh đang bị muộn so với kế hoạch vì không đủ nguồn vắc xin, mục tiêu tiêm phủ vắc xin 2 mũi cho 70 % dân số đủ 18 tuổi trở lên hiện vẫn chưa đạt. Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, góp phần thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” đề ra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã đề nghị lãnh đạo các ngành, đơn vị tập trung tìm kiếm các giải pháp nhằm: Đẩy nhanh tiến độ tiêm phủ vắc xin mũi 2 cho người dân và tiêm vắc xin cho trẻ em từ 12 đến 18 tuổi, tính đến lộ trình cho học sinh trở lại trường học trực tiếp; Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; Giải quyết việc làm cho người lao động trở về từ các tỉnh phía Nam.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành đã trình bày về những kết quả đạt được trong triển khai nhiệm vụ công tác 11 tháng qua, đồng thời cũng nêu rõ những hạn chế, vướng mắc để đề ra các giải pháp khắc phục nhằm thực hiện hiệu quả, thắng lợi các chỉ tiêu đề ra.

Thông tin chi tiết về Hội nghị sơ kết công tác tháng 11, triển khai nhiệm vụ trọng tâm các tháng còn lại của năm 2021 sẽ được chúng tôi cập nhật trong bản tin tiếp theo./.

Ngọc Hà, RPiên

