UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, đối ngoại 9 tháng của năm 2020

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, đối ngoại 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng còn lại của năm 2020 diễn ra vào chiều nay 6.10; đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Mặc dù chịu tác động của đại dịch Covid-19, song với chỉ đạo quyết liệt từ Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã chung sức, đồng lòng vượt qua nhiều khó khăn để thực hiện đồng bộ nhiệm vụ kép ( vừa chống dịch, vừa tập trung phát triển kinh tế), qua đó góp phần đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Đây là tiền đề quan trọng để tỉnh Gia Lai vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra trong năm 2020 cũng như cho cả nhiệm kỳ 2015-2020. Cùng dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị có đồng chí Đỗ Tiến Đông – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Kpă Thuyên – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Dự Hội nghị có lãnh đạo HĐND tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể và lãnh đạo 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

9 tháng của năm 2020, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng do dịch Covid-19 gây ra, song với sự vào cuộc quyết liệt, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ tỉnh đến cơ sở, tỉnh Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, đối ngoại. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) 9 tháng của năm 2020 ước đạt 15.337 tỷ đồng, bằng 66,92% kế hoạch, tăng 2,1% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 50.655 tỷ đồng, bằng 63,32% kế hoạch, tăng 1,91% so cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 400 triệu USD, bằng 63,49% kế hoạch, tăng 10,12% so với cùng kỳ. Trong 9 tháng của năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 830 doanh nghiệp và 205 chi nhánh thành lập mới với tổng vốn đăng ký 6.535 tỷ đồng. Có 40 dự án được phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký 41.426 tỷ đồng (trong đó có 15 dự án điện gió, tổng công suất 1.142 MW, tổng vốn đăng ký là 40.000 tỷ đồng); hiện đã có 2 dự án đã khởi công xây dựng với công suất 100MW. Các địa phương trong tỉnh đã trồng mới 2.724,5 ha rừng, đạt 54,5% kế hoạch. Công tác đảm bảo quốc phòng – an ninh được đảm bảo.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nêu lên những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, đối ngoại; từ đó đề ra các giải pháp để khắc phục, thực hiện đạt kết quả trong những tháng còn lại của năm 2020.

Đồng chí Võ Ngọc Thành – Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề nghị: Để vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra những tháng còn lại của năm 2020, từng ngành, từng cấp, đơn vị phải tập trung rà soát các nhiệm vụ và giải pháp về phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh để tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ. Song song với đó, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, chủ động công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thực thi nhiệm vụ; tập trung triển khai quyết liệt công tác thu ngân sách, tiết kiệm các khoản chi không thật sự cần thiết.

Đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh “Khẩn trương hoàn thành các đề án, chương trình lớn về bảo tồn và phát triển cây dược liệu, phát triển sản xuất rau, hoa và cây ăn quả, xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao. Song song với đó, Sở Công Thương phối hợp với các sở, ngành, địa phương hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, sớm đưa vào hoạt động các dự án năng lượng tái tạo, các nhà máy chế biến; hướng dẫn, hỗ trợ quảng bá, tiêu thụ các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Triển khai các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu những tháng cuối năm 2020 và những năm tiếp theo.”

Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cũng đề nghị các đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, cũng như thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nêu: “Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì rà soát và đề xuất cắt giảm, điều chuyển kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước của các dự án chậm giải ngân, các dự án không có nhu cầu vốn để điều chuyển cho các dự án quan trọng, cấp bách cần đẩy nhanh tiến độ, có khả năng giải ngân nhanh vốn đầu tư”.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cũng đề nghị các cấp ngành tập trung làm tốt công tác cải cách hành chính, thu hút đầu tư; xây dựng chuỗi liên kết, bao tiêu sản phẩm nông nghiệp cho bà con nông dân; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; chú trọng thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19, dịch bạch hầu và phòng ngừa dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Cũng tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành chúc mừng các đồng chí vừa được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) bầu trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí tái đắc cử chức danh Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy và tương đương và các đồng chí được HĐND cấp huyện bầu đảm nhận chức danh Chủ tịch UBND cấp huyện. Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng: Với lực lượng cán bộ dần được trẻ hóa, có trình độ chuyên môn và bản lĩnh chính trị vững vàng sẽ thổi luồng sinh khí mới, tạo nên sức bật mạnh mẽ, từ đó chung sức cùng với tỉnh vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra trong năm 2020, cũng như cả nhiệm kỳ 2015-2020.

