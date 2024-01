UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024

Sáng nay (04/01) UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng, đối ngoại năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Các đồng chí: Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hữu Quế – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị của tỉnh, các Hội, đoàn thể của tỉnh, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Hội Nữ doanh nhân tỉnh. Hội nghị được kết nối đến điểm cầu trực tuyến của 17 huyện, thị xã, thành phố trên toàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long nhấn mạnh: Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm đánh giá lại những kết quả đã làm được và chưa được của năm 2023 và đề ra các giải pháp để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ công tác của năm 2024. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, năm 2023 vừa qua là năm tỉnh Gia Lai phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cao, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung triển khai tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội theo kế hoạch, quốc phòng – an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tỉnh đã hoàn thành đạt và vượt 14/21 chỉ tiêu theo Nghị quyết đề ra. Đặc biệt, quy hoạch tỉnh đã được Chính phủ phê duyệt, là cơ hội, là dấu mốc để từ năm 2024 tỉnh Gia Lai triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo đúng căn cứ pháp lý. Những kết quả này là nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhân dân toàn tỉnh trong năm 2023 vừa qua.

Đồng chí Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu chỉ đạo: “Năm 2024 là năm then chốt, cần tạo ra được đột phá vượt bậc để bù đắp các chỉ tiêu năm 2023 còn đạt thấp. Với phương châm theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo dự thảo Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2024 là: “Đoàn kết kỷ cương, chủ động linh hoạt, kịp thời hiệu quả, phát triển bứt phá”, Hội nghị hôm nay sẽ tập trung thảo luận đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện nhiệm vụ công tác của năm 2024.”

Báo cáo của UBND tỉnh tại Hội nghị nêu rõ, năm 2023, UBND tỉnh đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt, thống nhất thường xuyên nhiều nhiệm vụ, giải pháp, qua đó, một số chỉ tiêu đã được thực hiện đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. Tổng sản phẩm trong tỉnh năm 2023 tăng 3,02% so với năm 2022. GRDP bình quân đầu người đạt 59,08 triệu đồng. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2023 đạt 34.360 tỷ đồng, tăng 7,18% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng diện tích gieo trồng cả năm thực hiện đạt hơn 587 nghìn ha, tăng 2,78% so với cùng kỳ năm 2022. Sản xuất công nghiệp tiếp tục phục hồi, phát triển, tổng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 31.620,7 tỷ đồng, tăng 9,45%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 108.000 tỷ đồng, tăng 20,48% so với năm 2022. Kim ngạch xuất khẩu đạt 680 triệu USD, tăng 3,03% so với năm 2022. Trong năm 2023, toàn tỉnh có khoảng 950 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 9.850 tỷ đồng, tăng 8,5%; có 59 hợp tác xã thành lập mới; 35 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký là 3.880 tỷ đồng, gấp 02 lần năm 2022.

Trên lĩnh vực văn hóa, năm 2023, Gia Lai đã tổ chức thành công nhiều sự kiện như: Chương trình thời trang thổ cẩm “Gia Lai ơi”; Tuần Văn hoá – Du lịch Gia Lai và Festival văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên tại tỉnh Gia Lai năm 2023…Tổng lượt khách du lịch đến tỉnh đạt 1.200.000 lượt, tăng 25% so với năm 2022. Cùng với đó, tỉnh đã thực hiện tốt các chính sách văn hóa – xã hội; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, chủ động phòng ngừa dịch bệnh. An ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế được tăng cường.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thẳng thắn nhìn nhận, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023, đồng thời nêu các giải pháp tháo gỡ để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ của năm 2024.

