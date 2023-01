UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Sáng nay (ngày 5.1), đồng chí Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai và các đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch, Nguyễn Hữu Quế-Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị trực tuyến với các điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Dự Hội nghị tại điểm cầu chính tại trụ sở UBND tỉnh có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long khẳng định: Năm 2022, mặc dù tiếp tục chịu ảnh hưởng của dịch Covid -19, áp lực lạm phát tăng cao, thiên tai, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, lãi suất cho vay, giá xăng dầu, nguyên vật liệu biến động mạnh ảnh hưởng đến nhiều ngành, lĩnh vực, đời sống người dân; tình hình khu vực và thế giới có những biến động khó lường; song được sự quan tâm của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương; sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; sự giám sát, đồng hành của HĐND tỉnh; sự phối hợp tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể; sự nỗ lực phấn đấu của các ngành, các cấp, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp…; UBND tỉnh đã tiếp tục chỉ đạo, điều hành quyết liệt, thống nhất, triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp với phương châm “4 ổn định, 3 tăng cường, 2 đẩy mạnh, 1 tiết giảm, 1 kiên quyết không” nên đã cơ bản thực hiện tốt việc phòng chống dịch Covid-19 và kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội. Có 19/21 chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra đạt và vượt so với kế hoạch. Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long nhấn mạnh: Năm 2023 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm bản lề thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025, UBND tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023 theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đó là: “Đoàn kết, kỷ cương; bản lĩnh, linh hoạt; chủ động, sáng tạo; kịp thời, hiệu quả”. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm cao, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị tập trung nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo, các định hướng, nhiệm vụ để tập trung triển khai hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Tỉnh uỷ, Nghị quyết của HĐND tỉnh đã đề ra.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: Theo số liệu Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) của tỉnh năm 2022 (theo giá so sánh 2010) tăng 9,27% so với năm 2021; GRDP bình quân đầu người đạt 60,45 triệu đồng/người. Trong năm 2022: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt hơn 89.600 tỷ đồng, đạt 105,5% kế hoạch, tăng 19,05% so với năm 2021; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 660 triệu USD, thành lập mới 960 doanh nghiệp, có 18 dự án được UBND tỉnh phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư với số vốn 2.242 tỷ đồng. Năm 2022 tổng lượt khách tham quan, du lịch đến Gia Lai ước đạt 950.000 lượt, tăng 2,9 lần so với năm 2021, tổng doanh thu du lịch ước đạt 600 tỷ đồng; giải quyết việc làm mới cho 26.260 lao động, đạt hơn 100% kế hoạch, tăng 0,4% so với năm 2021.

Thông tin chi tiết Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 được UBND tỉnh tổ chức sáng nay chúng tôi tiếp tục cập nhật, gửi đến quý độc giả trong bản tin thời sự tiếp theo.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

