UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị công bố chỉ số DDCI năm 2021 và Kế hoạch khắc phục chỉ số PCI năm 2022

Sáng nay (15/7), UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị công bố chỉ số kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) năm 2021 và Kế hoạch khắc phục, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Gia Lai (PCI) năm 2022 và các năm tiếp theo.

Các đồng chí Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Tiến Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, PCT Thường trực UBND tỉnh; Kpă Thuyên, Tỉnh ủy viên, PCT.UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo, tổng số đơn vị được thực hiện khảo sát đánh giá trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai là 35 đơn vị, trong đó có 18 đơn vị thuộc nhóm sở, ban, ngành và 17 đơn vị thuộc nhóm cấp huyện. Kết quả DDCI Gia Lai năm 2021 nhóm sở, ban, ngành có điểm trung vị là 69,37 điểm tăng 0,49 điểm so với năm 2020. Ba đơn vị được đánh giá cao nhất lần lượt là Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh với 71,17 điểm và Sở Kế hoạch & Đầu tư với 71,08 điểm và Sở Thông tin & Truyền thông với 70,95 điểm. Ba đơn vị chưa nhận được sự đánh giá cao từ doanh nghiệp là Cục Thi hành án dân sự (67,38 điểm), Cục quản lý thị trường (67,35 điểm) và Sở Tài Nguyên & Môi trường (66,93 điểm). Các chỉ số thành phần (CSTP), doanh nghiệp (DN) đánh giá khá cao là chỉ số chi phí thời gian có điểm trung vị đạt 7,44 điểm; cạnh tranh bình đẳng có điểm trung vị thấp nhất là 6,04 điểm. Đối với cấp huyện, trong 17 huyện, thị xã, thành phố có đến 13 địa phương có điểm số DDCI tổng hợp tăng so với năm 2020. Ba địa phương có điểm số DDCI tổng hợp cao bao gồm: Thị xã An Khê, TP. Pleiku và huyện Đắk Pơ với điểm số lần lượt là 70,63 điểm, 68,02 điểm và 67,86 điểm. Ba địa phương có điểm số DDCI tổng hợp thấp là huyện Mang Yang, huyện Phú Thiện và huyện Chư Păh với điểm số lần lượt là 57,33 điểm, 56,42 điểm và 55,48 điểm.Trong 8 chỉ số thành phần thì chỉ số có điểm trung vị cao nhất là hỗ trợ DN với 6,61 điểm; tính năng động là chỉ số có trung vị thấp nhất với 6,01 điểm. Điều này cho thấy dư địa cải thiện ở các chỉ số là khá rộng.

Về Kế hoạch khắc phục nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), năm 2021 PCI tỉnh Gia Lai xếp thứ 26/63, tăng 12 bậc so với năm 2020. theo Kế hoạch dự thảo, với các giải pháp thực hiện, UBND tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu chỉ số PCI tỉnh Gia Lai năm 2022 đạt top 24 và đến năm 2025 đạt top 20.

Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chỉ số DDCI cũng như PCI trong năm 2022 cũng như những năm tiếp theo, trong đó đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương tập trung phân tích, đánh giá để làm rõ các nguyên nhân vì sao chưa đạt được điểm số trung vị cao ở các chỉ số thành phần.

Thông tin chi tiết tại Hội nghị, chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh trong bản tin tiếp theo./.

Hồng Uyên – Minh Vũ

Lượt xem: 2