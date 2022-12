UBND tỉnh Gia Lai thông tin báo chí: Di tích Rộc Tưng – Gò Đá được xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt

Chiều 30/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã chủ trì buổi làm việc cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí địa phương, trung ương, báo ngành thường trú trên địa bàn tỉnh về sự kiện Di tích khảo cổ Rộc Tưng – Gò Đá, thị xã An khê, tỉnh Gia Lai được công nhận Di tích quốc gia đặc biệt theo Quyết định số 1649 ngày 29/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Cùng dự buổi làm việc có Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Trần Ngọc Nhung.

Thông tin tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết: Năm 2022 là một năm đặc biệt đối với văn hoá, di sản của tỉnh Gia Lai, khi Thủ tướng Chính phủ lần lượt xếp hạng Quần thể Di tích Tây Sơn Thượng đạo và Di tích khảo cổ Rộc Tưng – Gò Đá là di tích quốc gia đặc biệt…

Trả lời một số câu hỏi của các phóng viên cơ quan báo chí Trung ương, địa phương đề cập đến việc liên kết, khoanh vùng, quy hoạch, định hướng phát triển du lịch dựa trên giá trị di sản, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết: Tỉnh sẽ triển khai các giải pháp để bảo tồn, nhất là khoanh vùng bảo vệ nguyên vùng Di tích khảo cổ Rộc Tưng-Gò Đá tại xã Xuân An và phường An Bình, thị xã An Khê; không cho xây các công trình tác động dưới mặt đất 45cm, và thực hiện một số quy định khác theo Luật Di sản… Cùng với đó, tỉnh sẽ tiếp tục kêu gọi, có cơ chế phù hợp để các nhà khoa học, sinh viên trong và ngoài nước đến nghiên cứu khoa học, tìm hiểu về Di tích quốc gia đặc biệt Rộc Tưng – Gò Đá. Trong liên kết phát triển du lịch, dù là bài toán khó nhưng tỉnh sẽ cố gắng tìm lời giải, trên cơ sở có chọn lọc và có hướng đi phù hợp để vừa làm tốt công tác bảo vệ, vừa phát huy giá trị di sản. đặc biệt Rộc Tưng – Gò Đá cũng đã được tỉnh Gia Lai trình cấp có thẩm quyền để công nhận là Bảo vật quốc gia. Thời gian tới, tỉnh mong các cơ quan báo chí trung ương, địa phương tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về những giá trị của Di tích này, giúp địa phương quảng bá và kêu gọi thu hút đầu tư cho phát triển du lich.

