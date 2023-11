UBND tỉnh Gia Lai sơ kết công tác tháng 10 và 10 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 2 tháng cuối năm 2023

Sáng nay (ngày 3.11), UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tháng 10 và 10 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Đồng chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hữu Quế – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long nhấn mạnh: Sau Hội nghị sơ kết công tác Quý III.2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt từ các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh là thành viên UBND tỉnh tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm; tập trung rà soát và triển khai hiệu quả nhiều nhiệm vụ được giao; góp phần đưa nhiều chỉ tiêu kế hoạch 10 tháng của năm 2023 đề ra tăng so với cùng kỳ năm 2022 như: Tổng giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt hơn 24.550 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 77.192 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 600 triệu USD, trong đó xuất khẩu chủ lực là mặt hàng cà phê tăng cả về lượng và giá trị; có 780 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 7.362 tỷ đồng; có 35 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký 3.880 tỷ đồng; tổng lượt khách tham quan, du lịch đến tỉnh ước đạt 935.000 lượt, thu du lịch ước đạt 632 tỷ đồng…. An ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Bên cạnh kết quả đạt được, hiện nay công tác phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế, nhất là: Tiến độ thực hiện giải ngân xây dựng cơ bản rất chậm; thu ngân sách chưa đạt kế hoạch và thấp hơn so cùng kỳ năm 2022; các chương trình mục tiêu quốc gia triển khai còn chậm… Thời gian còn lại của năm 2023 không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc cần thực hiện rất lớn, do đó đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm, phát biểu trọng tâm, đề ra các giải pháp căn cơ nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2023.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã tập trung phân tích làm rõ những kết quả đạt được, đề ra các giải pháp thực hiện trên từng lĩnh vực sát với thực tế yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Thông tin chi tiết Hội nghị sơ kết công tác tháng 10 và 10 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 2 tháng cuối năm 2023 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức sẽ được THGL cập nhật trong bản tin.

Đoàn Bình – Thanh Sáng

