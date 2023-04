UBND tỉnh Gia Lai sơ kết công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II năm 2023

Sáng nay (ngày 6.4), UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II năm 2023. Các đồng chí: Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Mah Tiệp – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị điểm cầu tại trụ sở UBND tỉnh có các đồng chí: Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Lan – Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh khi đã quyết liệt triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm, sát với tình hình thực tế, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng của tỉnh về phát triển kinh tế-xã hội trong Quý I năm 2023. Bên cạnh nhấn mạnh những kết quả đã đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện phát triển kinh tế-xã hội, nhất là: Tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản chậm, các dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội chưa triển khai đồng bộ, quy hoạch tỉnh chưa đạt kế hoạch đề ra…; hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn gặp khó khăn; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát; tình trạng vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng, khai thác khoáng sản trái phép còn xảy ra; dịch sốt xuất huyết có dấu hiệu tăng trở lại; tình trạng tự tử, chết đuối xảy ra nhiều; trật tự an toàn xã hội, tai nạn giao thông còn diễn biến phức tạp. Để khắc phục những tồn tại này, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung thảo luận trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm; từ đó đề ra các giải pháp căn cơ để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong Quý II năm 2023.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: Quý I năm 2023, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, điều hành quyết liệt, thống nhất, đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp nên cơ bản các chỉ tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đặc biệt, trong Quý I, tốc độ tăng tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn tỉnh ước đạt 5,91%; tổng giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt 6.917 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 220 triệu USD, đạt 32,4% kế hoạch, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2022; thu ngân sách ước đạt hơn 1.694 tỷ đồng, đạt 31,2% so với dự toán Trung ương giao, đạt 28,7% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2022; có 200 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 1.200 tỷ đồng và có 144 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại. Cũng trong Quý I năm 2023, lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục có chuyển biến tốt; an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo./.

Đoàn Bình – Thanh Sáng

