UBND tỉnh Gia Lai sơ kết công tác phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Sáng nay (ngày 17/6), UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí PCT UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm 2022, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, điều hành quyết liệt, thống nhất, triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp nên đã cơ bản thực hiện tốt việc phòng chống dịch, các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội. Tổ chức thành công Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm thành lập tỉnh. Tổng diện tích gieo trồng, giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu, số doanh nghiệp thành lập mới,… tăng so với cùng kỳ; du lịch khởi sắc. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2022 vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Thực hiện và giải ngân xây dựng cơ bản rất chậm; thu xuất khẩu giảm mạnh so cùng kỳ; quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 chậm tiến độ; số xã nông thôn mới năm 2021 không đạt kế hoạch; thu ngân sách giảm so cùng kỳ; tổng vốn đầu tư toàn xã hội giảm… Để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong 6 tháng đầu năm, từ đó vươn lên hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra cả năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị phát huy tinh thần dân chủ, tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp sát với thực tế để đột phá trong thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025), 5 Nghị quyết chuyên đề được Tỉnh ủy ban hành và phục hồi nền kinh tế sau đại dịch Covid-19.

Thông tin chi tiết Hội nghị sơ kết công tác phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 được UBND tỉnh Gia Lai tổ chức sẽ được THGL tiếp tục cập nhật trong bản tin tiếp theo.

Đoàn Bình – Thanh Sáng

