UBND tỉnh Gia Lai sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2021

Sáng nay (24/9), UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết công tác 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.

Đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị ở 2 điểm cầu tại trụ sở UBND tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới điểm cầu của 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Trước khi đánh giá tình hình thực hiện các mặt công tác 9 tháng đầu năm, thừa ủy quyền của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh đã thông qua phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề: “Gia Lai đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua vượt qua đại dịch Covid-19”.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành nêu rõ: Hưởng ứng Lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tỉnh Gia Lai phát động phong trào thi đua đặc biệt này nhằm kêu gọi, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn để Gia Lai vượt qua đại dịch Covid-19, thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”. Qua đây, đồng chí Võ Ngọc Thành đề nghị các ngành, địa phương cụ thể hóa thành chương trình cụ thể ở cấp mình và phát động sâu rộng, dấy lên phong trào thi đua sôi nổi trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân nhằm thực hiện hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt: “Gia Lai đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua vượt qua đại dịch Covid-19”.

Về thực hiện nhiệm vụ các mặt công tác 9 tháng đầu năm nay, dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 song với các giải pháp, biện pháp quyết liệt đã triển khai đến nay tỉnh Gia Lai vẫn giữ vững là “vùng xanh” của cả nước. Kinh tế – xã hội có bước phát triển khá; an ninh – quốc phòng được giữ vững. Tổng diện tích gieo trồng 9 tháng ước gần 548.000 ha, đạt trên 99% kế hoạch; chỉ tiêu trồng 8.000 ha rừng đến nay đã đạt trên 56% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước gần 17.000 tỷ đồng, đạt 67,7% kế hoạch, tăng hơn 11% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 450 triệu USD, đạt gần 74% kế hoạch, tăng 12,5% so với cùng kỳ. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt trên 5.940 tỷ đồng, đạt 130,5% dự toán Trung ương giao, đạt gần 118% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng hơn 90% so cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước thực hiện 44.856 tỷ đồng, đạt trên 64% kế hoạch, tăng 2,2 lần so với cùng kỳ. Giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 44% kế hoạch. Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung chuẩn bị đảm bảo các điều kiện cho năm học mới 2021 – 2022; triển khai hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo quy định của Chính phủ. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm chỉ đạo… Tuy nhiên, dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng nhiều đến hoạt động trên một số lĩnh vực, như: giao thông vận tải, du lịch, tiêu thụ nông sản, hàng hóa…; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi gây nhiều khó khăn cho người dân trong sản xuất nông nghiệp; tai nạn giao thông tăng 2 chỉ tiêu về số vụ và số người chết; công tác quản lý, bảo vệ rừng tiềm ẩn một số yếu tố phức tạp…

Tại Hội nghị, các ngành, địa phương đã tập trung thảo luận, đề ra các giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2021.

Đức Hải, Thanh Sáng

