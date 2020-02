UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt “Đề án điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai”

UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt “Đề án điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai”.

Mục tiêu, yêu cầu và quan điểm chỉ đạo triển khai đề án là: Xây dựng lực lượng công an xã vững mạnh toàn diện về mọi mặt nhằm nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, quản lý nhà nước về an ninh trật tự và công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Đảng; hiệu lực quản lý của Nhà nước nhằm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh. Tùy theo tình hình thực tế mà triển khai một trong bốn mô hình. Mô hình 1: Trưởng Công an xã là Công an chính quy, các chức danh khác là lực lượng bán chuyên trách; mô hình 2: Trưởng Công an xã và 01 hoặc 02 Phó Trưởng Công an xã là Công an Chính quy, các chức danh khác là lực lượng bán chuyên trách; mô hình 3: Trưởng Công an xã, Phó Trưởng Công an xã và một số cán bộ thường trực là Công an chính quy, các chức danh còn lại là lực lượng bán chuyên trách; mô hình 4: Trưởng Công an xã, Phó Trưởng Công an xã và các chức danh còn lại đều là Công an chính quy. Đề án được thực hiện trong 2 giai đoạn, Công an tỉnh là đơn vị đầu mối tham mưu UBND tỉnh điều hành, theo dõi việc tổ chức thực hiện./.

Hà Đức, R’Piên

