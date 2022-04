UBND tỉnh Gia Lai họp sơ kết công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2022

Sáng nay (29/4), UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2022. Đồng chí Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Đỗ Tiến Đông, Kpă Thuyên và Nguyễn Thị Thanh Lịch chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí: Ayun H’Bút – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phạm Thị Lan – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm, tỉnh Gia Lai cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch Covid -19, các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội. Trong đó, tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân 2021 -2022 đạt trên 78,1 nghìn ha, tăng 2,5% so với cùng kỳ, giá trị sản xuất công nghiệp tháng 4 ước đạt trên 2,1 nghìn tỷ đồng, tính chung 4 tháng đạt trên 8,8 nghìn tỷ đồng, đạt 30,62% kế hoạch và tăng 15,78% cùng kỳ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 4 ước đạt gần 6,5 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 4 tháng ước đạt gần 24,7 nghìn tỷ đồng, đạt 29,05% kế hoạch, tăng 3,76% cùng kỳ, kim ngạch xuất khẩu, số doanh nghiệp thành lập mới… tăng so với cùng kỳ. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm. Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng. Chỉ số PCI năm 2021 tăng 12 bậc so với năm 2020. An ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Thực hiện tốt công tác đối ngoại.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, các sở, ngành tùy theo lĩnh vực phụ trách cần tập trung vào những khó khăn, hạn chế, vướng mắc cũng như giải pháp tháo gỡ để làm sao cùng đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đề nghị, các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung như: đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đẩy nhanh tiến độ trồng rừng theo kế hoạch được Chính phủ giao; ATGT vẫn đang là vấn đề nhức nhối khi vẫn tăng 3 chỉ số; làm sao để lồng ghép, phân bổ nguồn lực để triển khai có hiệu quả các chương trình giảm nghèo trong vùng đồng bào DTTS, xây dựng NTM và xóa nghèo bền vững, đẩy nhanh việc xây dựng và ban hành các chương trình hành động đối với các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua… Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành nhấn mạnh, trong tháng 5 là tháng diễn ra rất nhiều sự kiện, trong đó trọng tâm là chuỗi các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập tỉnh Gia Lai. Do đó, các sở, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện nhiệm vụ được giao, bám sát tình hình thời tiết để đảm bảo các hoạt động được diễn ra thành công tốt đẹp.

Thông tin chi tiết về Hội nghị sẽ tiếp tục được phản ánh trong bản tin sau.

Ngô Thanh, Huy Toàn

Lượt xem: 6