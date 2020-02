UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các giải pháp bảo đảm cho người dân tham gia giao thông an toàn trong điều kiện có dịch bệnh nCoV

Triển khai thực hiện Công văn số 62 ngày 05/02/2020 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc tham gia giao thông an toàn trong điều kiện có dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra tại Việt Nam; UBND tỉnh Gia Lai có công văn gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnhvà UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ sau: