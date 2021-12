Chiều ngày 2/12, UBND thành phố Pleiku tổ chức họp hội đồng đánh giá sản phẩm OCOP năm 2021.

Tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2021, các đại biểu đã thẩm định hồ sơ đối với 2 sản phẩm của 2 đơn vị, cơ sở sản xuất gồm: Công ty TNHH MTV An An với sản phẩm “Nước lau sàn sả chanh An An” và cơ sở hộ kinh doanh Nguyễn Thị Bích Hạnh với sản phẩm “Cơm sấy đặc sản Vạn Nguyên rong biển chay”. Theo đánh giá của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thành phố, các sản phẩm được đề nghị công nhận sản phẩm OCOP đợt này đủ điều kiện an toàn sản phẩm, đều có xu hướng phát triển tốt, có khả năng cạnh tranh trên thị trường. Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thành phố thống nhất công nhận 2 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao cấp thành phố.

Tại Hội nghị, thành viên Hội đồng đánh giá đã chỉ rõ và góp ý đối với 2 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh cá thể khắc phục một số tồn tại hạn chế để cơ sở tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng. Đồng thời, đề nghị các cơ quan chuyên môn phòng của thành phố phối hợp và hỗ trợ các đơn vị bổ sung, hoàn thiện thủ tục hồ sơ trình UBND tỉnh đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2021 theo quy định./.

CTV Hải Yến – Văn Thạch (TP.Pleiku)

Lượt xem: 5