UBND Thành phố Pleiku tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện công tác 9 tháng đầu năm và triển nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2022

UBND Thành phố Pleiku vừa tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện công tác 9 tháng đầu năm và triển nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2022.

Theo đó, trong 9 tháng năm 2022, Thành phố đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Theo đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt trên 38.847 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ; Sản xuất công nghiệp thực hiện trên 7.515 tỷ đồng, tăng 9,11% so cùng kỳ; Thu ngân sách thành phố thực hiện trên 1.382 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ. Công tác cải cách hành chính có sự nỗ lực, tỷ lệ hồ sơ trễ hạn chiếm tỷ lệ thấp 0,03%. Thực hiện chính sách cho người có công, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo, giáo dục và đào tạo được quan tâm thực hiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố./.

CTV Hải Yến – Duy Tín (TP.Pleiku)

