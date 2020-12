UBND huyện Kbang triển khai nhiệm vụ năm 2021

UBND huyện Kbang vừa tổ chức Hội nghị thành viên (mở rộng) để tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, huyện Kbang có 22/24 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng diện tích gieo trồng của huyện đạt hơn 100% kế hoạch; tốc độ tăng giá trị sản xuất 8,6%; thu nhập bình quân đầu người hơn 40 triệu đồng/năm, tăng hơn 14% so với năm 2019. Bình quân mỗi xã có 18,5 tiêu chí NTM đạt chuẩn; tổng thu ngân sách tăng hơn 14% so với chỉ tiêu tỉnh giao. Tuy nhiên, còn một số chỉ tiêu chưa hoàn thành kế hoạch đề ra, đó là: chỉ có 3/9 xã đạt NTM, tổng sản lượng lương thực chỉ đạt hơn 39.300 tấn; việc triển khai một số dự án hỗ trợ sản xuất còn chậm; đời sống 1 bộ phận bà con dân tộc thiểu số còn khó khăn; trật tự an toàn xã hội, vi phạm Luật Lâm nghiệp vẫn còn xảy ra, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp…

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, các mặt còn hạn chế, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề ra chỉ tiêu, kế hoạch, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2021 với mục tiêu: huy động mọi nguồn lực để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia để giảm nghèo nhanh, bền vững, phát triển kinh tế gắn với thực hiện có hiệu quả về an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân…/.

CTV: Hồng Hạnh (Kbang)

