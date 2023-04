Tỷ lệ doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động giảm mạnh

Nhờ tăng cường triển khai các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sau đại dịch Covid -19 nên trong 3 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh đã có 144 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm 2022. Một tín hiệu tích cực nữa cho thấy sự phục hồi đáng mừng của nền kinh tế là số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động cũng đã giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2022. Theo đó, từ đầu năm đến nay, chỉ có 160 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giảm 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, số doanh nghiệp thành lập mới đã có sự gia tăng đáng kể, với 200 doanh nghiệp được thành lập mới trong Quý I, tăng gần 11% so với Quý I năm 2022.

Ngọc Hà – Thanh Sáng

