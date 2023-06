Tuyên truyền, phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và phòng-chống tội phạm ma túy

Vừa qua, tại UBND xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an huyện Đức Cơ, UBND xã Ia Dom, huyện Đức Cơ tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật và phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với công tác phòng-chống tội phạm ma túy.

Tại buổi tuyên truyền, hơn 300 người dân, đoàn viên thanh niên xã Ia Dom được xem các phóng sự truyền hình cảnh báo phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; âm mưu, thủ đoạn của FULRO lưu vong lừa phỉnh, lôi kéo người đồng bào dân tộc thiểu số trốn ra nước ngoài hòng kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá chính quyền và thu lợi bất chính…

Bà con còn được các cán bộ Công an tỉnh, Công an huyện Đức Cơ phổ biến các kiến thức về xây dựng, nâng cao hiệu quả phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở; các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm hình sự, ma túy; tác hại của các loại ma túy và cách phòng ngừa; bảo đảm trật tự an toàn giao thông; hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, cách tham gia dịch vụ công trực tuyến…

Nhân dịp này, Huyện đoàn Đức Cơ trao 25 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Ia Dom./.

