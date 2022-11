Tuyên bố chung Việt Nam – Campuchia

Nhân dịp chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Việt Nam và Campuchia đã ra Tuyên bố chung với những định hướng lớn cho quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen

Hai bên nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm trong “Năm hữu nghị Việt Nam – Campuchia, Campuchia – Việt Nam 2022” kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Các nhà lãnh đạo Campuchia hoan nghênh những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc xây dựng, đổi mới và phát triển đất nước, cũng như kết quả rất ấn tượng trong phòng chống dịch COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội sau đại dịch; chúc nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.

Phía Campuchia bày tỏ lòng biết ơn chân thành về sự hy sinh của quân tình nguyện và nhân dân Việt Nam giúp giải phóng Campuchia khỏi chế độ diệt chủng, cũng như sự ủng hộ của Việt Nam đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Phía Việt Nam củng bày tỏ cảm ơn sự hy sinh và ủng hộ quý báu của Campuchia đối với công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Tổ quốc hiện nay.

Hai bên mong muốn cùng nhau thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và ổn định lâu dài”; tiếp tục tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc đã nêu tại các Tuyên bố chung trước đây, trong đó tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau và giải quyết mọi vấn đề phát sinh giữa hai nước bằng biện pháp hòa bình.

Hai bên quyết tâm tăng cường đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế, góp phần hỗ trợ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, đồng thời bảo đảm hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả. Hai bên nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường kết nối hai nền kinh tế, cam kết thúc đẩy và tạo thuận lợi hơn nữa cho thương mại song phương, nhất là thương mại biên giới thông qua việc thực hiện hiệu quả Hiệp định thương mại biên giới mới được ký kết; tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế giữa các tỉnh giáp biên; không ngừng thúc đẩy sự liên kết chuỗi cung ứng; tạo điều kiện hơn nữa cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp hai nước, cũng như đảm bảo thực hiện hiệu quả Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.

Trong tuyên bố chung, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh dựa trên nguyên tắc không cho phép bất kỳ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của mình làm phương hại đến an ninh và lợi ích của nước kia; tăng cường phối hợp giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở mỗi nước; nâng cao hiệu quả quản lý và bảo vệ biên giới; hợp tác trong công tác bảo hộ công dân, phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia như buôn bán người, buôn lậu ma túy; hợp tác bảo đảm an ninh mạng.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục nỗ lực chung tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia và đẩy nhanh thực hiện việc hồi hương hài cốt chiến sĩ của Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia từ Việt Nam về Campuchia.

Hai bên bày tỏ sự hài lòng với việc hoàn thành công việc phân giới cắm mốc khoảng 84% đường biên giới trên đất liền, tiếp tục phối hợp giải quyết khoảng 16% công việc còn lại phù hợp với tất cả các điều ước về biên giới đã ký kết giữa hai nước nhằm xây dựng đường biên giới trên đất liền hòa bình, ổn định và hợp tác; thúc đẩy hiệu quả hoạt động của hệ thống cửa khẩu, bao gồm thông qua việc mở và nâng cấp các cửa khẩu biên giới đã được hai nước thống nhất,

Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng khác như pháp lý và tư pháp, lao động và xã hội, khoa học và công nghệ, thông tin và truyền thông, phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, nông nghiệp thông minh, giáo dục và đào tạo, y tế, giao lưu văn hóa, du lịch, thể thao, giao thông vận tải, tài chính ngân hàng, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thực thi pháp luật trên biển và những lĩnh vực hợp tác khác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh và đánh giá cao Vương quốc Campuchia đã luôn ủng hộ và không phân biệt đối xử đối với người gốc Việt đang sinh sống tại Campuchia trong những năm qua.

Trong tuyên bố chung, hai bên đã trao đổi và nhất trí tiếp tục tăng cường hơn nữa sự hợp tác và phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong các khuôn khổ đa phương, trong đó có các cơ chế hợp tác Mekong khác nhằm đảm bảo phát triển, quản lý, sử dụng và bảo tồn hiệu quả, bao trùm, bền vững tài nguyên nước sông Mê Công. Tái khẳng định sự ủng hộ tích cực, hiệu quả của Việt Nam đối với Campuchia trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN năm 2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Thủ tướng Hun Sen về những kết quả thực chất mà Campuchia đạt được cho đến nay; góp phần thúc đẩy vai trò trung tâm, thống nhất, đoàn kết và tự cường của ASEAN. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Campuchia và Lào tăng cường hợp tác Tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam.

Trong tuyên bố chung, hai bên nhấn mạnh lập trường chung của ASEAN về tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, thúc đẩy đối thoại, tăng cường lòng tin, kiềm chế, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, đảm bảo việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và hướng tới việc sớm hoàn thành Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả và thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

Theo VTV

Lượt xem: 35