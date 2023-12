Tử hình đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai vừa tổ chức phiên tòa xét xử vụ án có số lượng ma túy đá thu giữ được lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.

Theo cáo trạng vụ án, vào lúc 00 giờ 35 phút ngày 21-7-2021, tại làng Rồi, xã la Phí, huyện Chư Păh, Công an tỉnh Gia Lai đã triển khai lực lượng bắt quả tang 2 đối tượng gồm: Dương Hồng Thái (SN 1988, trú xã la Sao, huyện la Grai) và Nguyễn Thị Mai Linh (SN: 1999, trú thành phố Pleiku) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy khi Thái đang điều khiển xe ô tô chở Linh từ Kon Tum về Gia Lai, thu giữ gần 1 kg ma túy đá. Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định: từ tháng 7/2020 đến ngày 19/7/2021, các đối tương Thái, Linh và Nguyễn Huy Toàn (SN: 1989, trú phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) đã nhiều lần bán ma túy cho nhiều đối tượng trên các địa bàn huyện Ia Grai, huyện Đak Đoa, huyện Chư Păh và TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Quá trình điều tra, lực lượng Công an tiếp tục thu giữ gần 207 gam ma túy đá,16 viên đạn và một số tang vật có liên quan.

Tại phiên xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên Dương Hồng Thái bản án tử hình; Nguyễn Thị Mai Linh bản án chung thân; Lê Trang Mỹ Dung (SN 1989)- vợ Thái đã tự nguyện giao nộp tang vật, thành khẩn khai báo và đang nuôi con nhỏ nên tòa tuyên phạt mức án 20 năm tù; Nguyễn Huy Toàn và Hà Công Tuấn bị phạt tổng cộng 41 năm về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

CTV: Bảo Hân – Lê Ánh

