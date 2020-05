Từ đầu năm đến nay nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh vẫn ổn định

Mặc dù chịu tác động của dịch Covid – 19, sinh hoạt, sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, song điều đáng mừng là từ đầu năm đến nay nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì được mức ổn định và tăng trưởng nhẹ.

Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh đến cuối tháng 4 đạt 37.600 tỷ đồng, tăng 2,7% so với cuối năm 2019. Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới bị suy giảm và Việt Nam cũng chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề, song thông qua các giải pháp hỗ trợ kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự vào cuộc quyết liệt của địa phương đã góp phần giảm thiểu được những thiệt hại do tác động của dịch Covid – 19 và ngân hàng vẫn được xem là kênh đầu tư an toàn được người dân, doanh nghiệp lựa chọn.

Song song với công tác huy động vốn, các ngân hàng tiếp tục triển khai các chương trình cho vay nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khắc phục khó khăn do tác động của dịch Covid – 19. Tính đến cuối tháng 4, các ngân hàng đã giải ngân cho 1.134 khách hàng với dư nợ gần 1.400 tỷ đồng.

Hồng Uyên, Minh Trung

