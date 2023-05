Trường Mầm non Họa Mi tổng kết năm học 2022-2023

Kết thúc năm học 2022-2023, hơn 700 trẻ Trường Mầm non Họa Mi, thành phố Pleiku đã có một buổi lễ tổng kết ý nghĩa cùng nghi thức ra trường cho các bé 5 tuổi. Năm học 2022-2023, Trường Mầm non Họa Mi tiếp tục triển khai hiệu quả chuyên đề lấy trẻ làm trung tâm, đổi mới phương pháp giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi, môi trường vui chơi, vận động trong lớp và ngoài trời được chú trọng để trẻ chủ động, sáng tạo, tư duy tích cực trong các hoạt động. Tổng kết năm học, Trường mầm non Họa Mi có tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%, 100% trẻ được chăm sóc bán trú và theo dõi biểu đồ tăng trưởng, khám sức khỏe định kỳ, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ góp phần phát triển toàn diện các kỹ năng theo chuẩn chương trình giáo dục mầm non./.

Kim Châu – R’Piên

