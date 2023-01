Trường Mầm non Hoa Hồng tổ chức thi gói Bánh chưng dịp Tết Quý Mão

Sáng 12/01, mở đầu chuỗi các hoạt động Hội chợ Xuân 2023, Trường Mầm non Hoa Hồng đã tổ chức Hội thi gói Bánh chưng nhân dịp Tết Quý Mão 2023.

Các bé của 3 khối lớp: mầm, chồi, lá của trường Mầm non Hoa Hồng đã có một ngày hội vui đón Tết cổ truyền rộn ràng, náo nức khi được tham gia cùng gói bánh chưng, bánh tét. Không chỉ giúp những “công dân nhí” nuôi nấng tình yêu và lòng tự hào về các giá trị văn hóa truyền thống mà chương trình còn giúp kết nối mối quan hệ giữa phụ huynh và nhà trường thêm gắn bó chặt chẽ khi các công đoạn để tạo ra các sản phẩm được các bậc phụ huynh nhiệt tình góp sức.

Được biết, các sản phẩm Bánh chưng sau khi hoàn thiện sẽ được dùng làm để bán tại 15 gian hàng trong Chương trình Hội chợ Xuân 2023 do nhà trường tổ chức. Số tiền thu được từ chương trình nhà trường sẽ dùng để tổ chức tặng quà cho các cháu mầm non ở một số trường mầm non thuộc các xã vùng ven trên địa bàn thành phố Pleiku. Thông qua ngày hội, các bé được tham gia các hoạt động trải nghiệm và tích lũy thêm nhiều kỹ năng sống, hiểu thêm về phong tục trong ngày tết Cổ truyền của Việt Nam; đồng thời góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ tại trường mầm non, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các con./.

Quốc Linh, Phi Long

